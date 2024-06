Schalkes Posse mit Baumgartl und Drexler geht weiter

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Dominick Drexler und Timo Baumgartl (r.) sind auf Schalke derzeit nur geduldet

Der FC Schalke 04 ist am Mittwoch wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen, hat damit die Vorbereitung für die kommende Saison in der 2. Bundesliga eingeläutet. Der Kader ist zwar schon mächtig umgekrempelt worden, noch sind aber längst nicht alle Personalien geklärt.

Neben der erneuten Degradierung von Ralf Fährmann in die U23-Mannschaft griff Cheftrainer Karel Geraerts auch bei den beiden Routiniers Timo Baumgartl und Dominick Drexler einmal mehr durch. Der S04-Coach stellte erneut klar, dass die beiden unter seiner Führung keine Zukunft mehr im Verein haben werden.

So findet auf dem Schalker Trainingsgelände derzeit ein unwürdiges Schauspiel für zwei gestandene Fußballer statt, die in ihrer Karriere schon weit über 200 beziehungsweise 300 Profi-Spiele bestritten haben und noch einen laufenden Vertrag bis 2025 in Gelsenkirchen besitzen.

Innenverteidiger Baumgartl und Mittelfeldspieler Drexler dürfen sich zwar auf dem Trainingsgelände des FC Schalke aufhalten, allerdings nur in einem klar definierten und begrenzten Rahmen. Ihnen wird ein Athletiktrainer zur Seite gestellt, der sich um die Anleitung und die Durchführung einzelner Übungen kümmert.

Gemeinsames Training mit den eigentlichen Mannschaftskollegen ist dem Duo aber ebenso untersagt wie die Anwesenheit in der Kabine. Nicht einmal im Profileistungszentrum dürfen sich Baumgartl und Drexler aufhalten.

Bis der 28-Jährige und der 34-Jährige einen neuen Klub gefunden haben, wird diese Posse wohl so weitergehen. Die S04-Verantwortlichen stellten zumindest in deutlichen Worten klar, dass es keine Rolle Rückwärts mehr in den Überlegungen von Cheftrainer Geraerts geben werde.

Baumgartl und Drexler "ohne Perspektive" beim FC Schalke 04

"Sie haben keine Perspektive mehr bei uns. Wir arbeiten alle an einer Lösung", meinte Sportdirektor Marc Wilmots am Mittwoch zu der pikanten Angelegenheit. Trainer Karel Geraerts fügte hinzu: "Das ist für keinen eine schöne Situation. Klub und Spieler müssen sehr schnell eine Lösung finden."

Timo Baumgartl und Dominick Drexler hatten sich im Laufe der vergangenen Rückrunde mit ihrem Cheftrainer überworfen, wurden daraufhin aus dem Profi-Kader gestrichen und in die U23-Mannschaft abkommandiert.

Baumgartl hatte öffentlich scharfe Kritik an Spieltaktik sowie den Auftritten der Mannschaft geäußert, sich außerdem noch in den sozialen Netzwerken klar auf Konfrontationskurs zum eigenen Trainer begeben ("Was ich nicht tolerieren kann und werde, sind ungerechtfertigte Anschuldigungen und Vorwürfe hinsichtlich meiner Professionalität, Motivation und Teamfähigkeit").

Drexler wurde aus der Mannschaft geschmissen, nachdem er nach einem Auswärtsspiel in Hannover (1:1) zwei Shakes durch die Kabine geworfen hatte und sich laut offizieller Vereinsmitteilung "über die Mannschaft gestellt" hatte. Zwischen ihm und Geraerts hatte es zuvor bereits große Verstimmungen gegeben.

Wie lange dieser Schwebezustand noch anhalten soll, blieb bis zuletzt noch völlig offen.