Kritik an Terzic-Aus: "Das hat Edin nicht verdient"

Edin Terzic und Peter Hermann sind nicht mehr beim BVB tätig

Mitte Juni hatte Borussia Dortmund verkündet, dass Edin Terzic und der Verein getrennte Wege gehen werden. Peter Hermann, ehemaliger Co-Trainer beim BVB, äußerte sich nun kritisch zur Trennung.

"Das tut mir echt leid für Edin. Wenn man ihn sieht, der hatte einen schönen hohen Punkteschnitt. Er stand Millimeter vor der Meisterschaft und Millimeter vor dem Champions-League-Sieg", sagte Hermann im Interview mit "Sport1".

Der 72-Jährige weiter: "Mit Pech verliert er das Spiel und dann nach dem Spiel sagen alle: super gespielt und einen Tag später geht das Geschieße schon los. Das ist alles nicht sauber. Das hat Edin nicht verdient."

Am 13. Juni hatte der BVB bekanntgegeben, dass die Zusammenarbeit zwischen Terzic und dem Verein endet. Der 41-Jährige habe um die sofortige Auflösung seines Vertrags gebeten, die Schwarz-Gelben haben dieser Bitte nach einem gemeinsamen Gespräch entsprochen, hieß es in der Mitteilung.

"Ich weiß nicht genau die Gründe, aber ewige Kritik ist auch nichts", merkte Hermann an und ergänzte: "Ich finde es wirklich schade. Und Endspiel musst du erst mal kommen. In der Bundesliga war es nicht so gut, das stimmt."

Um die Trainerkarriere von Terzic macht sich Hermann aber keine Sorgen. "Ich denke, er wird auf jeden Fall genug Angebote bekommen", so der langjährige Co-Trainer: "Vielleicht ist es sogar besser, wenn man in einem anderen Verein ist. Er kommt ja aus Dortmund, war früher in der Fankurve. Es ist besser, wenn er sich nicht zu viele Gedanken macht und nicht zu emotional ist."

Hermann blickt auf große Karriere zurück

Hermann war zu Beginn der Saison 2022/2023 als Assistent von Terzic bei Borussia Dortmund tätig. Im Dezember 2022 hatte er seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beendet. Sein Vertrag hatte beim Revierklub ursprünglich noch eine Laufzeit bis Sommer 2024.

Die größten Erfolge feierte Hermann an der Seite von Cheftrainer Jupp Heynckes beim FC Bayern. Zudem war er bei Klubs wie dem FC Schalke 04, Bayer Leverkusen und dem Hamburger SV sowie als Nachwuchscoach beim Deutschen Fußball-Bund aktiv.