FC St. Pauli bestätigt Hürzeler-Nachfolger

Laurie Dieffembacq

Alexander Blessin übernimmt den FC St. Pauli

Der Wechsel von Alexander Blessin zum FC St. Pauli ist perfekt: Der 51-Jährige wird neuer Trainer des Bundesliga-Aufsteigers und folgt auf Fabian Hürzeler.

Der ehemalige Jugendcoach von RB Leipzig kommt vom Europacup-Teilnehmer Union Saint-Gilloise nach Hamburg. Zur Ablöse und der Vertragsdauer machte St. Pauli keine Angaben.

"Mit Alexander Blessin konnten wir einen international erfahrenen Trainer für den FC St. Pauli gewinnen. Er bringt viel taktisches Wissen mit und hat in Belgien sowie Italien bereits in der höchsten Spielklasse sowie international gearbeitet", sagte Sportchef Andreas Bornemann: "Wir sind sehr froh, dass er sich trotz der Aussicht auf Champions League-Spiele dafür entschieden hat, den FC St. Pauli in der Bundesliga als Cheftrainer anzuführen."

Blessin stand seit vergangenem Sommer beim belgischen Erstligisten an der Seitenlinie und wurde mit dem Team Pokalsieger sowie Vizemeister. Sein Vertrag lief ursprünglich bis 2025.

FC St. Pauli: Alexander Blessin setzt auf "Geschlossenheit"

Für Blessin ist es die erste Trainerstation im deutschen Profifußball. Zuvor hatte der gebürtige Stuttgarter bei RB Leipzig mehrere Jugendmannschaften gecoacht. Anschließend trainierte er den CFC Genua in Italien und den belgischen Klub KV Oostende.

"Wir wollen mit Geschlossenheit im Team und im gesamten Verein diese Herausforderung beherzt angehen", sagte er zu seiner neuen Aufgabe: "Ich freue mich unglaublich darauf, am Millerntor die ganz großen Clubs der Bundesliga herauszufordern."

Aufstiegsheld und Trainerjuwel Hürzeler (31) war Mitte Juni vom englischen Erstligisten Brighton and Hove Albion für eine kolportierte Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro verpflichtet worden. Hürzeler avanciert damit zum jüngsten Trainer der Premier League.