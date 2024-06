BVB verkündet Trainer-Hammer

IMAGO/David Inderlied

Das Trainerteam von Nuri Sahin beim BVB steht

Seit wenigen Wochen steht fest, dass Nuri Sahin bei Borussia Dortmund auf den bisherigen Chefcoach Edin Terzic folgt. Am Donnerstag verkündete der BVB nun, wie der übrige Trainerstab aufgestellt wird - mit einigen personellen Überraschungen.

So wird Sahin ab dem 1. Juli von den Assistenten Joao Tralhao, Ertugrul Arslan und Lukasz Piszczek unterstützt. Letzterer dürfte den meisten BVB-Fans noch als Meisterheld und langjähriger Leistungsträger auf der rechten Abwehrseite in bester Erinnerung sein. Dagegen scheiden die bisherigen Assistenztrainer Sven Bender und Sebastian Geppert zum 30. Juni aus.

"Uns ist es gelungen, mit Joao, Ertugrul und Lukasz ein Trio zusammenzustellen, das viele Kompetenzen und gute Ideen mitbringt und Nuri gut zuarbeiten wird. Wir sind davon überzeugt, dass sie mit ihren unterschiedlichen Stärken dabei helfen werden, eine erfolgreiche Saison zu spielen", wurde der neue Sport-Geschäftsführer Lars Ricken zitiert.

Sahin freut sich nach eigenen Angaben "auf das neue Team und den täglichen Austausch mit drei Fachmännern, die ich menschlich und inhaltlich enorm schätze. Mit Joao und Ertugrul habe ich bei Antalyaspor bereits zusammengearbeitet. Und Lukasz war für mich die erste Wahl, nachdem klar war, dass Sven den BVB zur neuen Saison leider verlassen wird. Zu ihm habe ich eine spezielle Verbindung, ich hätte sehr gerne mit Sven weitergearbeitet."

ℹ️ Der BVB stellt seinen Trainerstab für die Saison 2024/25 neu auf: Chefcoach Nuri Sahin wird zur neuen Spielzeit von den Co-Trainern Joao Tralhao, Ertugrul Arslan und Lukasz Piszczek unterstützt.



Kehl schwärmt: Trainerteam beim BVB "sehr gut aufgestellt"

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kam ebenfalls zu Wort.

"Wir haben in unseren Gesprächen schnell ein großes Vertrauensverhältnis aufgebaut. In dieser Konstellation ist unser Trainerteam um Nuri sehr gut aufgestellt. Die drei werden uns dank ihrer verschiedenen Erfahrungswerte in unterschiedlichen Bereichen helfen unsere Ziele zu erreichen", erläuterte der ehemalige Borussia-Kapitän.

Tralhao und Arslan kennt Sahin aus gemeinsamen Zeiten beim türkischen Erstligisten Antalyaspor, mit Piszczek wurde er 2011 deutscher Meister. Der Pole wirkte zuletzt als Spielertrainer bei seinem Jugendklub LKS Goczalkowice-Zdroj.

Bender verlässt BVB "aufgrund seines privaten Umfelds"

Dass Bender und Geppert gehen müssen, kommt derweil überraschend. Ersterer war erst im Winter nach Dortmund zurückgekehrt, nach einem halben Jahr verlässt er den Verein "aufgrund seines privaten Umfelds und seiner persönlichen Trainerentwicklung".

"Ein großes Danke an Sven und Sebastian für ihren enormen Einsatz, ihre Identifikation und die tolle Zusammenarbeit, die uns nicht zuletzt in der abgelaufenen Saison bis ins Champions-League-Finale geführt hat", würdigte Kehl die scheidenden Assistenten.