Stuttgart-Star sagt offenbar Henry ab

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Anthony Rouault (M.) will die Vorbereitung beim VfB Stuttgart bestreiten

Anthony Rouault vom VfB Stuttgart hat die große Chance, mit der französischen U23-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Paris um Gold, Silber und Bronze zu kämpfen. Doch offenbar hat der Verteidiger seinem Nationaltrainer Thierry Henry nun abgesagt.

Anthony Rouault will nach Angaben von "Bild" nicht bei den Olympischen Sommerspielen in seiner Heimat antreten, wenngleich der 23-Jährige zuletzt in den vorläufigen Kader Frankreichs berufen wurde. Der Grund: Der Abwehrspieler wolle sich in der Vorbereitung beim VfB Stuttgart präsentieren und sich für mehr Einsätze in der Startformation von Trainer Sebastian Hoeneß empfehlen.

Der 23-Jährigen könnte in der kommenden Saison eine noch wichtigere Rolle als zuvor spielen. Denn: Die Innenverteidigung des VfB Stuttgart dürfte neu besetzt werden. In Hiroki Ito verlässt ein Stammspieler die Schwaben in Richtung FC Bayern, zudem droht der Abgang von Nationalspieler Waldemar Anton. Den 27-Jährigen zieht es übereinstimmenden Medienberichten zufolge zum BVB.

VfB Stuttgart trifft im DFB-Pokal auf Preußen Münster

Anthony Rouault war in der vergangenen Saison erst spät zum Kader gestoßen, das Leihgeschäft mit dem FC Toulouse wurde erst Anfang September finalisiert. Somit verpasste der Verteidiger die Vorbereitung und den Bundesliga-Auftakt. In der Hinrunde pendelte er unter Sebastian Hoeneß zwischen Startelf und Bank, zudem wurde der Innenverteidiger immer wieder auf der rechten Außenbahn eingesetzt.

Ein im vergangenen März erlittener Kieferbruch warf den Franzosen zusätzlich zurück, am Ende kam er auf 22 Bundesliga-Einsätze.

Rouault, der nach seiner Leihe nun vom VfB Stuttgart fest verpflichtet wurde, will nach "Bild"-Angaben unbedingt die komplette Vorbereitung absolvieren und Ende Juli mit auf die Asien-Reise gehen. Das Olympische Fußballturnier beginnt derweil am 24. Juli, das Finale findet am 9. August im Pariser Prinzenpark statt. Eine Woche später trifft der VfB Stuttgart in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster.