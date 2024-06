Musiala befürwortet "Änderungen" beim FC Bayern

IMAGO/Laci Perenyi

Glaubt an eine bessere Saison des FC Bayern: Jamal Musiala

Beim FC Bayern stehen die Zeichen auf Neustart. Mit dem neuen Trainer Vincent Kompany und frischem Personal auf dem Platz will der deutsche Rekordmeister zurück an die Spitze. Offensivstar Jamal Musiala ist optimistisch.

"Änderungen können immer auch positiv sein", betonte der 21-Jährige, der momentan mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft weilt, im Interview mit der "Abendzeitung".

Er und seine Münchner Teamkollegen würden "auf jeden Fall alles tun, damit die Stimmung gut ist und wir die Ideen des neuen Trainers Vincent Kompany schnell verinnerlichen".

An der Säbener Straße folgt der Belgier auf Thomas Tuchel. Zuvor hatten mehrere Kandidaten (u.a. Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick) abgesagt.

Das große Ziel der kommenden Spielzeit ist es, bis ins Endspiel der Champions League vorzudringen. Schließlich wird jenes in der Allianz Arena ausgetragen, die Wiederholung des "Finale dahoam" von 2012 winkt.

"Dann werden wir natürlich versuchen, so weit wie möglich zu kommen - am besten bis ins Finale", kündigte Musiala an. Zuletzt waren die Bayern im Halbfinale unglücklich am späteren Sieger Real Madrid gescheitert.

Musiala schützt Sané: "Qualitäten beim FC Bayern gesehen"

Bei der EM präsentiert sich Musiala bislang in Topform - im Gegensatz zu seinem Vereinskumpel Leroy Sané, der als Joker überwiegend enttäuschte.

"Ich habe volles Vertrauen in Leroy. Ich weiß, was er leisten kann, wenn er sich wohlfühlt. Er wird bereit sein, in der K.o.-Phase zu spielen", hob Musiala hervor.

Für den Youngster steht außer Frage, dass Sané immer noch den Unterschied machen kann. "Was er für Qualitäten hat, haben wir in der vergangenen Saison beim FC Bayern gesehen", merkte Musiala an.

Zur Wahrheit gehört allerdings: Sanés bärenstarker Hinserie mit acht Toren und zehn Vorlagen in der Bundesliga folgten nach dem Jahreswechsel nahezu keine Scorerpunkte mehr.

Mit der DFB-Auswahl treffen Musiala, Sané und Co. am Samstag im Achtelfinale der Europameisterschaft auf Dänemark. Anstoß im Dortmunder Signal Iduna Park ist um 21:00 Uhr.