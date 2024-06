Mittelfeld-Abräumer im Visier von Eintracht und BVB

IMAGO/David Aliaga

Pepelu (l.) vom FC Valencia steht beim BVB und Eintracht Frankfurt auf der Liste

Beim FC Valencia gelang José Luis García Vayá in der abgelaufenen Saison der große Durchbruch in der Primera Division. Nun sollen mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt auch drei Klubs aus der Bundesliga Interesse an einer Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers zeigen.

Erst 2023 war José Luis García Vayá, Pepelu genannt, für eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro von UD Levante zum FC Valencia gewechselt. Nach nur einem Jahr in den Diensten der Blanquinegros könnte der defensive Mittelfeldspieler nun offenbar weiterziehen.

Laut "todofichajes.com" sollen neben nicht genannten Vereinen aus der Premier League auch Eintracht Frankfurt und RB Leipzig an dem 25-Jährigen interessiert sein, der es in der abgelaufen Saison als Sechser auf beachtliche sieben Tore und eine Vorlage in 37 LaLiga-Spielen brachte.

Eintracht Frankfurt: Auch der BVB mischt bei Pepelu mit

Die SGE habe sich demnach bereits nach dem Spanier erkundet. Ein Angebot sei in Valencia aber bislang noch nicht eingegangen. Als mögliche Ablöse bringt das Online-Portal bis zu 35 Millionen Euro ins Spiel. Eine Summe, die der finanziell schwer angeschlagene FC Valencia sicherlich gut gebrauchen kann.

Die vereinsnahe Sportzeitung "Superdeporte" bestätigt das Interesse der beiden Klubs aus der Bundesliga und nennt in diesem Zusammenhang auch den BVB als möglichen Abnehmer. Dort heißt es allerdings, dass man den Mittelfeldakteur nur dann ziehen lassen will, wenn eine Offerte nahe der Höhe der Ausstiegsklausel beim spanischen Traditionsverein eingeht. Diese beläuft sich auf 100 Millionen Euro.

Pepelu könnte als defensivstarker Abräumer zwar ins Profil der Westfalen passen, dass Borussia Dortmund allerdings eine solche Summe für einen 25-Jährigen in die Hand nimmt, der gerade seine erste überzeugende Erstliga-Saison absolviert hat, darf bezweifelt werden.