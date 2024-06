Zweiter HSV-Transfer offenbar kurz vor dem Abschluss

IMAGO/Christian Schroedter

Daniel Elfadli (r.) vom1. FC Magdeburg steht vor einem Wechsel zum HSV

Bislang ist der Hamburger SV noch nicht wirklich auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Nur Lukasz Poreba, der bereits in der vergangenen Saison an die Rothosen ausgeliehen war, wurde fest unter Vertrag genommen. Nun steht offenbar aber auch der erste externe Sommer-Neuzugang vor einem Wechsel zum HSV.

Der Hamburger SV geht in sein siebtes Zweitligajahr in Folge. Damit es für den einstigen Bundesliga-Dino mit der Rückkehr ins Oberhaus klappt, muss der HSV seinen Kader noch auf einigen Positionen verbessern. Nach dem Abgang von László Bénes dürften Verstärkungen für das zentrale Mittelfeld weit oben auf dem Wunschzettel stehen.

Bislang ist es in der Hafenstadt allerdings noch recht ruhig, wenn es um Neuzugänge geht. Nur Leihgabe Lukasz Poreba wurde für rund 300.000 Euro fest vom RC Lens an die Elbe gelotst. Nun könnte offenbar eine weitere Verpflichtung in Kürze unter Dach und Fach gebracht werden.

Hamburger SV kurz vor Verpflichtung von Daniel Elfadli

Denn laut "Sky"-Transferjournalist Florian Plettenberg steht Mittelfeldakteur Daniel Elfadli kurz vor einem Wechsel vom 1. FC Magdeburg zu den Rothosen. Demnach könnte der Transfer bereits am Sonntag oder Montag vollzogen und verkündet werden. Eigentlich steht der Nationalspieler aus Libyen noch bis 2025 bei dem Klub aus Sachsen-Anhalt unter Vertrag.

Bereits letztes Jahr war Elfadli, der sich im Mittelfeld als Abräumer vor der Abwehr am wohlsten fühlt, beim HSV im Gespräch. Damals soll Magdeburg-Trainer Christian Titz ein klares Veto eingelegt haben, obwohl der großgewachsene Sechser unbedingt nach Hamburg wechseln wollte.

In der abgelaufenen Saison brachte es Elfadli auf 27 Einsätze in der 2. Fußball-Bundesliga. Ein Tor oder eine Vorlage gelang dem Mittelfeldmann, der auch in der Innenverteidigung auflaufen kann, dabei jedoch nicht. 2022 war der gebürtige Leonberger vom VfR Aalen an die Elbe gewechselt.