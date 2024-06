BVB führt Rennen um Frankreich-Stürmer an

IMAGO/Lionel VADAM

Rayan Cherki steht offenbar vor einem Wechsel zum BVB

Vor nicht allzu langer Zeit galt Rayan Cherki als kommender Weltstar, Klubs aus ganz Europa sollen um das Eigengewächs von Olympique Lyon geworben haben. Den ganz großen Durchbruch ist dem 20-Jährigen in der Ligue 1 bislang aber noch nicht gelungen. Nun deutet sich offenbar an, dass der 20-Jährige beim BVB anheuert.

Mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie und frischen Kräften auf dem Platz will Borussia Dortmund in der Saison 2024/2025 wieder angreifen. Für die Offensive könnte mit Rayan Cherki eines der größten Talente Frankreichs beim BVB aufschlagen. Von dem Interesse an dem 20-Jährigen hatte "FussballTransfers" bereits in der vergangenen Woche berichtet.

Da der U21-Nationalspieler nur noch bis 2025 an Olympique Lyon gebunden ist, wittern die Westfalen nun offenbar ein Schnäppchen. Die Chancen, dass das einstige Mega-Talent in der kommenden Saison das Trikot der Schwarz-Gelben trägt, stehen offenbar gut.

BVB bei Rayan Cherki in der "Pole Position"

Transfer-Journalist Santi Aouna vermeldet am Sonntag bei X (ehemals Twitter), dass der BVB in der "Pole Position" im Werben um Cherki ist. Demnach könnte der Transfer bereits in den kommenden Tagen bereits unter Dach und Fach gebracht werden. Im Werben um die Dienste des Youngsters habe der Bundesligist sogar PSG ausgestochen, heißt es weiter.

Der französische Serienmeister soll in Lyon mit einem Angebot über 15 Millionen Euro plus Boni vorstellig geworden sein. Diese Offerte habe der Traditionsklub allerdings umgehend abgeschmettert. Auch Newcastle United aus der Premier League wurde in jüngerer Vergangenheit bereits Interesse nachgesagt.

In der vergangenen Saison pendelte Cherki bei OL zwischen Startelf und Ersatzbank, nach 33 Ligaspielen standen sieben Scorerpunkte zu Buche (ein Tor, sechs Vorlagen). Mal lief er auf den Flügeln auf, andere Male im offensiven Mittelfeld. Bei welcher Summe die Verantwortlichen in Lyon schwach werden würden, ist unklar. In Dortmund könnte der umworbene Franzose in die Fußstapfen von Marco Reus treten.