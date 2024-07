Rekord-Transfer von BVB-Flirt perfekt

IMAGO/Shengolpixs

Yankuba Minteh wurde beim BVB gehandelt

Borussia Dortmund muss sich langsam aber sicher damit abfinden, dass eine Weiterverpflichtung von Jadon Sancho außer Reichweite liegt. Ein beim BVB gehandelter Nachfolger für den Leihspieler von Manchester United ist nun endgültig vom Markt.

Die Rede ist von Yankuba Minteh, dessen Wechsel von Newcastle United zu Premier-League-Konkurrent Brighton & Hove Albion perfekt ist. Beim Klub von EM-Fahrer Pascal Groß erhält der 19 Jahre alte Nationalspieler Gambias einen Vertrag bis 2029, wie die Seagulls am späten Sonntagabend bestätigten.

"Yankuba ist ein junges Talent, das großes Interesse geweckt hat, und wir freuen uns sehr, ihn im Verein begrüßen zu dürfen. Er ist ein aufregender Offensivspieler mit unglaublicher Schnelligkeit", sagte Brightons Technischer Direktor David Weir. "Jetzt werden wir ihm die Zeit und Unterstützung geben, die er braucht, um sich einzuleben."

Dem Vernehmen nach fließen für Minteh rund 40 Millionen Euro Ablöse an Newcastle. Er ist damit neuer Rekordtransfer Brightons.

Unter anderem "Sky" hatte zuletzt von einem BVB-Interesse an Minteh berichtet. Auch der FC Everton sowie Olympique Marseille und die AS Rom hatten dem Vernehmen nach die Fühler ausgestreckt nach dem Profi, der die abgelaufene Saison auf Leihbasis bei Feyenoord Rotterdam verbracht hatte.

BVB geht bei Jadon Sancho wohl leer aus

Bei Sancho wird der BVB wohl ebenfalls leer ausgehen. Zuletzt wurden Spekulationen lauter, den 23 Jahre alten Engländer könne es zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin ziehen. "Football Insider" schrieb, das Angebot der Bianconeri sei schlicht besser als das des BVB. Mit United soll Juve bereits im Austausch stehen.

Mit einer Entscheidung in der Causa Sancho wird relativ zeitnah gerechnet. Ursächlich dafür ist der Entschluss Uniteds, nun doch mit Trainer Erik ten Hag weiterzumachen. Der Niederländer hatte sich in der vergangenen Saison mit Sancho überworfen und ihn in der Hinrunde aus dem Kader geschmissen. Danach folgte die Winter-Leihe zum BVB.