Medien: FC Bayern mit Xavi Simons einig

IMAGO

Zieht es Xavi Simons im Sommer zum FC Bayern?

Der FC Bayern wird schon seit Wochen mit einer Verpflichtung von Xavi Simons in Verbindung gebracht. Nun sind die Münchner einem Mega-Deal offenbar ein gutes Stück nähergekommen.

Der FC Bayern hat nach Angaben von "Sky"-Reporter Florian Plettenberg mit Xavi Simons und dessen Management in den wichtigsten Vertragsinhalten Einigkeit erzielt. Nähere Details, etwa zu einer möglichen Laufzeit des neuen Arbeitspapiers oder zur Höhe des Grundgehalts, werden nicht genannt.

Treiber hinter dem Top-Transfer sei Max Eberl. Der Sportvorstand kennt den Niederländer allzu gut: Zu Zeiten als Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig hatte er den 21-Jährigen im Sommer 2023 in die Bundesliga geholt. Eberl arbeite laut Plettenberg nun daran, mit Paris Saint-Germain einen Transfer-Abschluss zu erzielen. Klar sei: Der FC Bayern wolle den offensiven Mittelfeldspieler in diesem Sommer verpflichten und nicht erst in der kommenden Spielzeit.

Der Transfer-Poker um Simons ist durchaus kompliziert. PSG hatte das einstige Barca-Talent im Sommer 2022 zunächst ablösefrei zur PSV Eindhoven ziehen lassen, wo er einen Vertrag bis 2027 unterzeichnete. Nachdem der Niederländer in seiner Heimat aber durchstartete, machten die Pariser schon im Jahr drauf von einer Rückkaufklausel Gebrauch.

FC Bayern? RB Leipzig? PSG? Simons vertagt die Entscheidung

Im selben Sommer ließen die Franzosen das Top-Talent auf Leihbasis zu RB Leipzig ziehen, eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Aber: Sollte Xavi Simons seinen Stammverein PSG endgültig verlassen, würde die PSV laut Medienberichten mitverdienen, da sich die Niederländer eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro gesichert hatten.

Zuletzt hieß es unter anderem in der "Sport Bild", dass der FC Bayern ein Leihmodel mit anschließender Kaufpflicht in Höhe von 60 bis 70 Millionen Euro bevorzugt.

Xavi Simons selbst hatte am Rande der Europameisterschaft gegenüber "Eindhovens Dagblad" klargestellt, er werde erst nach dem Turnier eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Zuletzt hatte "Sport Bild" berichtet, dass die Tendenz des 21-Jährigen aktuell zu einem Verbleib bei RB Leipzig tendiert.