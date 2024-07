Für die Profis eingeplant? Bayern verlängert mit Talent

IMAGO/Ulrich Wagner

Arijon Ibrahimovic soll beim FC Bayern den nächsten Schritt machen

Im Sommer 2023 verlieh der FC Bayern Top-Talent Arijon Ibrahimovic zum damaligen Serie-A-Aufsteiger Frosinone Calcio. Eine Kaufoption über 3,5 Millionen Euro samt Rückkaufoption war Teil des Deals. Nachdem es anfangs so aussah, als könne der Flügelstürmer in Italien überzeugen, rückte er zum Saisonende eher ins zweite Glied. Spätestens der Abstieg Frosinones besiegelte letztlich die Rückkehr des gebürtigen Nürnbergers zum deutschen Rekordmeister. In München soll man nun eine wichtige Entscheidung getroffen haben.

Der FC Bayern und Arijon Ibrahimovic setzen die Zusammenarbeit bis 2027 fort. Der Youngster soll den neuen Vertrag sogar bereits unterschrieben haben. Das berichtet Sarah Wieczorek von "Sky". Der Kontrakt des Youngsters wäre ursprünglich am 30. Juni 2025 ausgelaufen.

Die "Bild" berichtet sogar von einer Verlängerung bis 2028. Zudem plant man demnach fest mit Ibrahimovic bei den Profis des FC Bayern.

So oder so steht fest, dass der FC Bayern mit der Verlängerung nun erneut alle Trümpfe in der Hand. Entweder gibt man Ibrahimovic die Chance, sich in München zu beweisen oder der deutsche U19-Nationalspieler versucht sein Glück erneut bei einer Leihe.

Verlängerung passt ins Konzept des FC Bayern

Auch wenn sich das Engagement in der Serie A nicht als ganz großer Erfolg entpuppt hat, dürfte es durchaus Interessenten am Rechtsfuß geben, dessen Vita neben einem Bundesliga-Einsatz für die Bayern nun immer 16 weitere Erstligapartien am Stiefel zieren. In Italien konnte Ibrahimovic zudem sein Tor-Debüt im Profifußball feiern.

Im Winter kursierten bereits Gerüchte, die AC Milan, Sporting CP aus Lissabon und Eintracht Frankfurt hätten Erkundigungen über den Offensivspieler eingeholt.

Dass der FC Bayern sein Eigengewächs erst einmal länger an sich gebunden hat, passt auch zur neuen Ausrichtung des Klubs, die Präsident Herbert Hainer am Dienstag im Interview mit der "Abendzeitung" betonte.

"Aufgrund der permanent steigenden Transfersummen und Gehälter werden wir künftig noch stärker auf unseren FC Bayern Campus setzen, denn die Mischung macht es", so der Bayern-Boss.