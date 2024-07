Bericht: Bayern will Kimmichs Gehalt kürzen

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Joshua Kimmich gewann mit dem FC Bayern siebenmal die Meisterschaft

Wie geht es mit Joshua Kimmich und dem FC Bayern weiter? Der Vertrag des Nationalspielers läuft 2025 aus, der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick soll Interesse haben. Einem Bericht zufolge stecken die Bayern in einem Kimmich-Dilemma.

Laut "Sport Bild" ist es unwahrscheinlich, dass sich die Bayern und der 29-Jährige auf eine Zukunft einigen. Demnach müsse Kimmich im Falle eines neuen Vertrages ab 2025 Gehaltseinbußen akzeptieren.

Mindestens ein Viertel weniger soll der als Rechtsverteidiger sowie zentraler Mittelfeldspieler einsetzbare Profi verdienen. Derzeit kassiert Kimmich rund 20 Millionen Euro pro Jahr vom deutschen Rekordmeister, für den er seit 2015 spielt und 262 Bundesliga-Partien bestritten hat.

Ob Kimmich dieser Kürzung zustimmt, dürfte mehr als fraglich sein. Die Beziehung des Spielers zum Verein ist ohnehin angespannt. In einer ZDF-Doku beklagte sich Kimmich etwa darüber, dass ihn der FC Bayern während der Corona-Pandemie alleine gelassen habe, als er Zweifel an einer Impfung hatte.

Laut "Bild" sind die Bayern-Bosse darüber not amused.

Aber: Kimmich hat ein Druckmittel. Er könnte seinen Vertrag in aller Ruhe auslaufen lassen und 2025 ablösefrei wechseln. Ein Szenario, das die Bayern um Sportvorstand Max Eberl verhindern wollen. Denn: Eberl muss Einnahmen aus Spielerverkäufen generieren, um die gewünschten Verstärkungen (Xavi Simons, Joao Palhinha) bezahlen zu können.

FC Bayern: Zieht es Joshua Kimmich zu Pep Guardiola?

Kimmich soll schon länger auf der Wunschliste des FC Barcelona und Trainer Hansi Flick stehen. In England ploppten zudem jüngst Spekulationen auf, wonach der Deutsche zu seinem früheren Trainer Pep Guardiola zu Manchester City wechseln könnte.

Wie "The Sun" berichtet, liebäugele Kimmich mit einer erneuten Zusammenarbeit mit Guardiola. Unter dem spanischen Star-Coach feierte er einst seinen Durchbruch beim FC Bayern. Guardiola arbeitet seit 2016 bei Manchester City.

Der britischen Boulevardzeitung zufolge will die Kimmich in Erfahrung bringen, ob Guardiola eine Vertragsverlängerung bei Manchester City in Erwägung zieht. Der 53-Jährige ist nur noch bis 2025 an den englischen Meister gebunden.