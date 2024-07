FC Bayern vor Rekord-Transfersommer?

IMAGO/Philippe Ruiz

Max Eberl treibt den Umbruch beim FC Bayern voran

Der FC Bayern könnte in diesem Sommer so viel Geld in Neuzugänge investieren wie noch nie zuvor in seiner Vereinsgeschichte.

"Sport Bild" berichtet von einem Transfer-Budget in Höhe von 200 Millionen Euro beim deutschen Rekordmeister. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr gaben die Münchner trotz des Rekord-Einkaufs von Stürmerstar Harry Kane "nur" rund 187 Millionen Euro auf dem Transfermarkt aus - die bisherige Höchstsumme.

Allerdings stellt die Vereinsführung Sportvorstand Max Eberl für seine große Shoppingtour angeblich eine klare Bedingung: Um die massiven Investitionen gegenzufinanzieren, soll der 50-Jährige auch satte Transfererlöse erzielen - und zwar in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro.

Das Problem: Zwar hat der FC Bayern schon gut 40 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Auf der Habenseite stehen aber erst die zwölf Millionen Euro, die der niederländische Meister PSV Eindhoven für die feste Verpflichtung von Leihspieler Malik Tillman an die Säbener Straße überwies sowie eine sechsstellige Leihgebühr des VfB Stuttgart für Talent Franz Krätzig.

Verkaufskandidaten wie Serge Gnabry oder Leon Goretzka machen (bislang) keine Anstalten, sich neue Vereine zu suchen. Stand jetzt ist es also wahrscheinlich, dass das Duo keine Einnahmen generiert und auch in der kommenden Saison das Gehaltsbudget belastet, obwohl Trainer Vincent Kompany eher mit anderen Spielern auf seinen Positionen plant.

FC Bayern: Trio weg für 120 Millionen Euro?

Zum ersten heißen Eisen im Transfer-Feuer könnte dagegen Abwehrspieler Matthijs de Ligt werden. Der 24 Jahre alte Niederländer wird intensiv von Manchester United umworben und soll bereits grünes Licht für einen Wechsel auf die Insel gegeben haben. Allerdings soll sich auch Paris Saint-Germain inzwischen um de Ligt bemühen.

Frankreichs Doublesieger hat zudem angeblich die Fühler nach Kingsley Coman ausgestreckt.

Sollten de Ligt und Coman wechseln, rechnet der FC Bayern laut "Sport Bild" mit Einnahmen in Höhe von 50 Millionen Euro - pro Spieler, versteht sich. Hinzu kommen könnten noch 20 bis 25 Millionen Euro für Noussair Mazraoui, der ebenfalls auf der Verkaufsliste steht.