Hummels-Hammer wird offenbar konkreter

Mats Hummels' Vertrag beim BVB ist ausgelaufen

Mats Hummels ist nach seinem Aus bei Borussia Dortmund ablösefrei verfügbar. Ein Klub aus der Primera División soll intensiv um die BVB-Legende buhlen. Eine Entscheidung könnte wohl zeitnah fallen.

Wird Hummels der neue (Fußball-)König von Mallorca? Der 35-Jährige weckt offenbar großes Interesse auf der Ferieninsel.

Der RCD Mallorca gilt bereits seit Wochen als Anwärter auf einen Transfer des langjährigen BVB-Profis.

Laut "Sport1" hat der spanische Erstligist seine ursprüngliche Offerte noch einmal um 400.000 Euro nachgebessert. Demzufolge soll Hummels auf Mallorca ein Jahresgehalt von insgesamt 2,8 Millionen Euro plus Bonuszahlungen winken. Hierbei ist wohl ein Einjahresvertrag vorgesehen.

Dem TV-Sender zufolge befindet sich der Inselklub aktuell in der "Pole Position". Aus Sevilla soll es ebenfalls Interesse an Hummels geben.

BVB: Entscheidet sich Mats Hummels zeitnah?

Nachdem der Weltmeister von 2014 bei Borussia Dortmund keinen neuen Vertrag mehr erhalten hat, werden momentan diverse Vereine in die Verlosung gebracht. Die Spur führte im Zuge dessen auch immer wieder nach Italien. "Bild" berichtete unlängst, dass sich AC Mailand sowie Inter Mailand "ganz konkret" um den Innenverteidiger bemühen. Die AS Rom sowie Juventus Turin und Aufsteiger Como Calcio wurden ebenfalls gehandelt.

Aus der Bundesliga soll Bayer Leverkusen zuletzt eine Verpflichtung des Routiniers diskutiert haben. Beim deutschen Meister fehle jedoch "die letzte Überzeugung", will "Sky" erfahren haben. Der VfB Stuttgart will wohl nicht in das Rennen einsteigen.

Der RCD Mallorca besitzt derzeit angeblich die besten Karten. Laut "Sport1" will sich die Spielerseite "zeitnah" mit den Klub-Verantwortlichen zusammensetzen. Eine Entscheidung werde "voraussichtlich noch in dieser Woche fallen", berichtet der TV-Sender.

Hummels absolvierte während seiner Zeit in Dortmund insgesamt 508 Pflichtspiele für den BVB.