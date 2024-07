FC Schalke 04 bestätigt neuen Tönnies-Deal

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Böklunder bleibt Premium-Partner des FC Schalke 04

Zweitligist FC Schalke 04 hat die Zusammenarbeit mit dem Wursthersteller Böklunder verlängert. Das Unternehmen gehört zum Firmenimperium des umstrittenen Ex-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies.

Wie die Königsblauen mitteilten, läuft der neue Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/2026 und umfasst weiter umfangreiche Werbe- und Marketingrechte in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Die Partnerschaft mit Böklunder erlebe ihr "silbernes Jubiläum", hieß es, da sich das Unternehmen bereits seit 2001 auf Schalke engagiert.

"Dass Böklunder Premium-Partner des FC Schalke 04 bleibt, ist das Ergebnis von guten und zielführenden Gesprächen in den vergangenen Wochen. Die Zusammenarbeit wird am Ende des neuen Vertrags ein Vierteljahrhundert alt sein, das ist in diesem Geschäft alles andere als normal. Die Verlängerung ist ein wichtiges Zeichen der Kontinuität im Segment unserer Premium-Partner und Ausdruck der partnerschaftlichen Zusammenarbeit", sagte S04-Vorstandschef Matthias Tillmann.

Maximilian Tönnies, Clemens Tönnies' Sohn, der auch die Verhandlungen mit der Schalker Vereinsführung führte, erklärte: "Es macht mich stolz und glücklich, dass der Verein und unsere Unternehmensgruppe weiterhin gemeinsame Wege gehen. Die Fortsetzung dieser bewährten Partnerschaft, die an Kontinuität nicht zu übertreffen sein dürfte, ist eine Herzensangelegenheit. Mehr noch: Schalke ist Teil unserer DNA, ein Familienmitglied. Und das wird der S04 auch immer bleiben."

FC Schalke 04 noch ohne Hauptsponsor

"Schalke wird zweifellos zu alter Stärke zurückfinden. Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass es dem Verein eher heute als morgen gelingt. Gerade im Marketing, wo der S04 sicherlich immer noch erstklassig unterwegs ist, können wir mit unseren starken Marken Böklunder sowie Gutfried neue Akzente setzen", sagte Oliver Schwale vom Böklunder-Marketing.

Nach wie vor offen ist, mit welchem Hauptsponsor die Schalker in die neue Saison der 2. Bundesliga gehen. In der Vorbereitung wird zunächst weiter in den Trikots von 2023/2024 mit dem Veltins-Schriftzug auf der Brust gespielt. Auch einen Ärmelsponsor hat der S04 derzeit nicht.