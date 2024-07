Lässt der FC Bayern Olises Olympia-Traum platzen?

IMAGO/Sebastian Frej

Michael Olise gehört zum französischen Olympia-Kader

Michael Olise wird aller Voraussicht nach von Crystal Palace zum FC Bayern wechseln. Wegen der Olympischen Spiele in Paris stößt der Neuzugang aber wohl erst unmittelbar vor Saisonbeginn zu den Münchnern - sofern er die Freigabe von seinem neuen Arbeitgeber erhält.

Bis Mitternacht hatte Olympia-Trainer Thierry Henry Zeit, einen Spieler aus seinem vorläufigen Olympia-Kader zu streichen. Diese schwere Entscheidung wurde dem Weltmeister von 1998 allerdings abgenommen.

Khephren Thuram, der vor einem Wechsel von OGC Nizza zu Juventus Turin steht, bekam keine Freigabe vom italienischen Klub.

Daher steht fest: Michael Olise gehört zum französischen Olympia-Kader. Allerdings ließ Trainer Henry mit einer denkwürdigen Aussage aufhorchen.

Zwar schwärmte der langjährige Profi des FC Arsenal in höchsten Tönen von dem 22-Jährigen: "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er kann überall spielen, auf den Flügeln oder im Zentrum. Das gibt uns viele Optionen. Er kann passen, er kann Tore schießen, er versteht den Raum, er weiß, wie man Druck macht."

Der Coach schränkte jedoch ein: "Er war ziemlich oft verletzt, also müssen wir diesbezüglich vorsichtig sein."

In der vergangenen Saison verpasste Olise insgesamt 19 Spiele, 18 davon wegen einer Oberschenkelverletzung.

FC Bayern hat bei Olise noch keine Entscheidung getroffen

Laut "Sky" will der Offensivspieler gerne an den Olympischen Spielen teilnehmen. Der FC Bayern sei grundsätzlich bereit, den Neuzugang für die Spiele in Paris zu entbehren. Eine finale Entscheidung sei allerdings noch nicht getroffen. Bei Mathys Tel entschieden sich die Münchner gegen eine Teilnahme.

Sollten die französische U23-Nationalmannschaft und Olise bei Olympia bis ins Finale kommen, würde der Youngster erst unmittelbar vor Saisonbeginn an der Säbener Straße aufschlagen.

Das Olympia-Endspiel findet am 09. August statt. Schon eine Woche später steht die erste Runde des DFB-Pokals an.