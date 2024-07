Bericht: Musiala-Deal für Manchester United "zu riskant"

IMAGO/DAX Images

Seit 2019 beim FC Bayern: Jamal Musiala

Jamal Musiala soll beim FC Bayern das Gesicht der Zukunft werden. Die Münchner holten den Offensivspieler 2019 vom FC Chelsea, zuvor befand sich der Youngster offenbar ebenfalls bei Manchester United auf dem Radar.

Wie "The Athletic" berichtet, war der damalige ManUnited-Nachwuchsscout Andreas Herrmann von Musiala angetan. Dem englischen Rekordmeister bot sich im März 2018 offenbar die Gelegenheit zu einem Probetraining mit dem Mittelfeldspieler.

Musiala war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt und noch in der Akademie des FC Chelsea. Ein Wechsel soll damals zur Debatte gestanden haben. Allerdings landete der gebürtige Stuttgarter nicht bei Manchester United.

"The Athletic" zufolge habe es "Komplikationen" bezüglich eines potenziellen Deals gegeben. Manchester United habe sich aufgrund geltender Transfer-Statuten letztlich dazu entschieden, dass ein Einstieg in das Rennen "zu riskant" gewesen wäre. Um welche Regularien es sich konkret handelte, wird in dem entsprechenden Bericht nicht deutlich.

FC Bayern landet mit Musiala Transfer-Volltreffer

Im Sommer 2019 wechselte Musiala schließlich vom FC Chelsea zum FC Bayern - ein echter Transfer-Volltreffer der Münchner. Der Rechtsfuß schaffte schnell den Sprung in das Profiteam, wo er mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist.

Musiala besitzt an der Säbener Straße noch einen Vertrag bis 2026. Der FC Bayern will den deutschen Nationalspieler langfristig an sich binden.

"Jamal weiß, was er am FC Bayern hat. Er kam als Jugendlicher von unserem Campus, hat sich auf allerhöchstem Niveau etabliert. Er fühlt sich sehr wohl beim FC Bayern. Wir alle wünschen uns, dass er noch lange bei uns spielt", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer kürzlich im Interview mit der "Welt am Sonntag".

Musiala weilt aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-EM. Dem Youngster gelangen in den ersten vier Spielen drei Tore.