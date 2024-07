Mit 47: Salihamidzic bekommt neue Hüfte

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Ehemaliger Sportvorstand des FC Bayern: Hasan Salihamidzic (M.)

Seit er seinen Posten als Sportvorstand beim FC Bayern räumen musste, ist es um Hasan Salihamidzic ruhig geworden. Jetzt hat der Ex-Profi mit einer Operation für Schlagzeilen gesorgt.

Wie "Bild" berichtet, musste Salihamidzic bereits Anfang Juni unters Messer. In München habe sich der Bosnier das linke Hüftgelenk erneuern lassen.

Was im ersten Moment für einen 47-Jährigen eher ungewöhnlich klingt, ist bei ehemaligen Sportlern keine Seltenheit. Nach dem Karriereende nimmt die Muskelmasse ab, sodass geschädigte Gelenke nicht mehr ausreichend geschützt bzw. gestützt werden. Schmerzen sind die Folge.

Ausgerechnet der im Mai 2023 gemeinsam mit Salihamidzic beim FC Bayern entlassene Oliver Kahn hat sich vor knapp zwölf Jahren einer ähnlichen OP unterzogen.

Salihamidzic, der laut "Bild" derzeit auf Mallorca in der Reha weilt, wurde im Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder vom renommierten Prof. Dr. Johannes Beckmann operiert.

In einem Instagram-Video sagte der frühere Mittelfeldspieler des FC Bayern: "Die ersten Schritte konnte ich gleich nach dem Aufwachen machen. Ich konnte voll belasten und gleich wieder laufen – natürlich mithilfe der Physios und Krücken. Jetzt werde ich mich dran gewöhnen und alles langsam ausheilen lassen. Es geht mir sehr gut."

Im Gegensatz zu Kahn ist Salihamidzic mit dem FC Bayern im Guten auseinandergegangen. Nach der Last-Minute-Meisterschaft 2023 durfte er sogar noch mit der Mannschaft feiern.

Kritik an Salihamidzic nach Aus vom FC Bayern

Eine neue Anstellung als Funktionär hat der 47-Jährige allerdings noch nicht gefunden. Rund um sein Aus beim deutschen Rekordmeister wurde Salihamidzics Transferpolitik in Fan- und Expertenkreisen kritisiert.

Hintergrund: In der Ära des Bosniers wurden einige Spieler mit Top-Gehalt an die Säbener Straße geholt, die die Erwartungen nicht erfüllten. So soll im Kader ein Ungleichgewicht entstanden sein.

Nach Salihamidzics Abschied wurde es freilich nicht besser: Trotz zahlreicher vielversprechender Transfers blieb der sonst so erfolgsverwöhnte FC Bayern 2023/2024 ohne Titel.