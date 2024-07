Wie bei Sané und Draxler: Dieses Talent empfahl Elgert S04

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Taylan Bulut will beim FC Schalke den nächsten Schritt machen

Dass die berühmte Knappenschmiede des FC Schalke 04 schon so manchen Topstar hervorgebracht hat, ist hinlänglich bekannt. Angesichts der derzeit extrem angespannten Finanzlage der Knappen rücken die Talente aus dem eigenen Stall derzeit noch einmal vermehrt in den Fokus. Allein sechs Youngster sind zur neuen Saison in den Profikader aufgerückt. Einer davon auf besonderer Empfehlung von S04-Talentechef Norbert Elgert.

Mit Torwart Luca Podlech sowie die Feldspieler Taylan Bulut, Max Grüger, Niklas Barthel, Vitalie Becker und Tristan Osmani erhalten derzeit sechs Talente des FC Schalke 04 die Chance, sich im Profikader zu etablieren. Ein Youngster aus dem Sextett wurde dem Schalker Trainerteam sogar von Elgert persönlich ans Herz gelegt.

"Taylan Bulut hätte vom Alter her noch weiter bei uns in der U19 spielen können. Es war meine Empfehlung, ihn nach oben zu den Profis zu ziehen", so Elgert im Gespräch mit der "WAZ", ehe er einen bemerkenswerten Vergleich hinterherschiebt: "Das war so, wie wir es früher bei Leroy Sané, Max Meyer oder auch Julian Draxler gemacht haben."

Bulut feierte bereits Profidebüt beim FC Schalke 04

Sané, Meyer und Draxler haben es allesamt ins deutsche Nationalteam geschafft und Profispiele satt absolviert. Während es um Meyer (derzeit vereinslos) und Draxler (Al-Ahli SC) zurzeit eher ruhig geworden ist, spielt Sané aktuell beim FC Bayern und ist Teil des deutschen Kaders bei der Europameisterschaft 2024.

Fußstapfen, in die der 18-jährige Rechtsverteidiger Bulut wohl nur zu gerne treten würde. Dass man dem deutschen U18-Nationalspieler viel zutraut, zeichnete sich bereits am letzten Spieltag der vergangenen Saison ab. Beim 0:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth feierte Bulut sein Profidebüt, absolvierte allerdings nur wenige Sekunden.

Elgert warnt die Talente um Bulut allerdings, dass die weiteren Schritte auf dem Weg zum Erfolg kein Selbstläufer werden.

"Der Profivertrag ist sicherlich der nächste Schritt auf der Erfolgsleiter. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass man jetzt einen Persilschein hat. Der Profibereich gibt den Jungs die Chance, sich weiterzuentwickeln."