Wichtige Schalke-Entscheidung wohl besiegelt

Kenan Karaman bleibt dem FC Schalke 04 offenbar treu

Der FC Schalke 04 kann wohl einen seiner Leistungsträger langfristig an den Verein binden.

Wie "Sky" berichtet, wird Kenan Karaman seinen Vertrag bei den Königsblauen bis 2028 verlängern. Zwischen beiden Parteien soll inzwischen alles klar sein. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Hinter einem Verbleib des Angreifers stand bis zuletzt noch ein Fragezeichen. Der 30-Jährige soll mehrere Offerten erhalten haben.

S04-Sportdirektor Marc Wilmots konnte einen Abschied von Karaman im Rahmen des Trainingsauftakts in Gelsenkirchen noch nicht ausschließen. "Kenan ist Leistungsträger, der normalerweise zwölf bis 15 Tore macht. Aber er muss es wollen. Wir haben ihm ein sehr gutes Angebot gemacht – doch wenn die große Kohle kommt, können wir nicht mitspielen", sagte die Vereinslegende vor rund einer Woche.

FC Schalke 04: Karaman-Berater bestätigt Angebot aus Russland

Karamans Berater Ersin Akan von der Agentur EMG Mundial hatte gegenüber "WAZ" ein Angebot aus Russland bestätigt. "Ja, es gibt ein Angebot von Lokomotive Moskau. Wir haben auch Gespräche geführt. Aber an dieser Stelle kann ich verraten, dass es nicht zu einem Wechsel von Kenan nach Moskau kommen wird", sagte er gleichzeitig.

Berichten aus der Türkei zufolge zeigte Trabzonspor Interesse an einer Verpflichtung.

Nun konnte der FC Schalke 04 offenbar einen Erfolg in der Personalplanung verbuchen und Karaman von einer Verlängerung überzeugen. Der Mittelstürmer hatte in der letzten Saison mit 14 Treffern in der 2. Bundesliga einen großen Anteil daran, dass die Knappen den Absturz in die Drittklassigkeit verhindern konnten.

Karaman war 2022 ablösefrei von Besiktas nach Gelsenkirchen gewechselt. Beim FC Schalke 04 hat sich der Routinier längst zum Führungsspieler entwickelt. S04-Trainer Karel Geraerts kann wohl weiterhin mit seinen Diensten planen.