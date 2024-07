Neue Verletzungssorgen bei Leroy Sané

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Leroy Sané vom FC Bayern erneut am Schambein verletzt?

Auch beim bitteren EM-Aus gegen Spanien präsentierte sich Leroy Sané schwach. Die Auswechslung zur Pause war beim Offensivspieler des FC Bayern aber wohl auf eine erneute Verletzung zurückzuführen.

Wie "tz"-Reporter Philipp Kessler via X (vormals Twitter) vermeldet, plagten Sané erneut Probleme am Schambein. Diese hatten ihn schon während der Rückrunde beim FC Bayern stetig begleitet. Immer wieder spielte der 28-Jährige unter Schmerzen oder musste einzelne Partien aussetzen. Bis in die EM-Vorbereitung hinein kämpfte Sané gegen die hartnäckige Blessur.

Seine Endrunde geriet womöglich auch wegen dieser gesundheitlichen Einschränkung zu einer Enttäuschung. In den Gruppenspielen gegen Schottland (5:1), Ungarn (2:0) und die Schweiz (1:1) kam er nur als Joker zum Einsatz und blieb blass.

Selbiges galt für seine Startelfeinsätze im Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) und im Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.), als ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem ersten Durchgang durch den späteren Torschützen Florian Wirtz ersetzte.

Für Sané und den FC Bayern bleibt nun zu hoffen, dass ihn die Schambeinthematik nicht auch in der Vorbereitung auf die kommende Saison begleitet.

Das ist der Sommer-Fahrplan des FC Bayern

Offizieller Trainingsstart beim deutschen Rekordmeister ist der 15. Juli. Dann werden aber viele Profis, die bei EM und Copa America dabei waren, noch fehlen. Vom 22. bis 25. Juli steigt das Trainingslager am Tegernsee mit dem ersten Testspiel beim FC Rottach-Egern.

Am 28. Juli gastieren die Münchner beim 1. FC Düren. Zwischen dem 31. Juli und dem 5. August folgt eine Südkorea-Tour mit einem Testspiel in Seoul gegen Tottenham Hotspur. Noch einmal auf die Spurs, diesmal aber in London, trifft die Mannschaft des neuen Cheftrainers Vincent Kompany am 10. August.

Das erste Pflichtspiel steht am 16. August (20:45 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SSV Ulm auf dem Programm.