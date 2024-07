"Super Liga": Ex-BVB-Kollege lockt Reus

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Marco Reus hat den BVB verlassen

Wohin wechselt Marco Reus nach seinem emotionalen BVB-Abschied? Ein ehemaliger Teamkollege von Borussia Dortmund empfiehlt eine Unterschrift in den USA.

"Marco soll unbedingt in die MLS kommen. Das ist einfach eine super Liga", lockte Roman Bürki seinen Ex-Mitspieler gegenüber "t-online".

Der Torwart spielt seit 2022 für St. Louis City. Zuvor stand Bürki sieben Jahre lang bei Borussia Dortmund unter Vertrag, gewann während dieser Zeit mit Reus zusammen zweimal den DFB-Pokal.

"Marco ist nicht mehr der Jüngste und hat in seiner Karriere schon das ein oder andere Problem mit Verletzungen gehabt. Hier wird extrem auf dich geschaut, es wird kein Risiko eingegangen und du musst nicht unbedingt jedes Spiel bestreiten, um am Ende der Saison Meister zu werden", nannte Bürki seine Argumente für die MLS: "Durch das Play-off-System kannst du auch einmal Spieler schonen. Für ihn wäre das sicher sehr gut."

LA Galaxy, St. Louis City und Inter Miami sollen sich um Reus bemühen und bereits "lukrative Angebote" abgegeben haben, berichtete "Bild" kürzlich. Laut der Boulevardzeitung machen sich Al Nassr aus Saudi-Arabien sowie Trabzonspor und Galatasaray aus der Türkei aber ebenfalls Hoffnungen auf den ehemaligen BVB-Kapitän.

Nach BVB-Abschied: Wie geht es für Marco Reus weiter?

"Mich würde es freuen, wenn Marco Reus in die MLS geht. Weil er ein Topspieler ist und für die Liga natürlich noch einmal eine Aufwertung wäre", sprach sich auch Lutz Pfannenstiel, seit 2020 Sportdirektor in St. Louis, für einen USA-Wechsel des Routiniers aus.

Noch hat sich Reus nicht entschieden, wie es nach seiner BVB-Zeit weitergehen soll. Der Routinier hatte sich am Saisonende emotional aus Dortmund verabschiedet. Insgesamt bestritt Reus 429 Pflichtspiele für die Borussia.

"Wir sind gemeinsam in all den Jahren zusammen gewachsen haben alle Höhen und Tiefen durchstanden, dafür will ich mich einfach nur bedanken! Ich werde immer einer von euch sein!" richtete sich der gebürtige Dortmunder vor wenigen Wochen bei Instagram an die BVB-Fans.