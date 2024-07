FC Bayern kurz vor Transfer-Doppelpack?

IMAGO/Ulrich Wagner

Max Eberl bastelt am Kader des FC Bayern

Der FC Bayern könnte nach der Verpflichtung von Michael Olise offenbar zeitnah zwei weitere Transfers unter Dach und Fach bringen.

Laut Journalist Fabrizio Romano wird der FC Bayern als nächstes die Ankunft von Joao Palhinha bestätigen. Der defensive Mittelfeldspieler befindet sich bereits seit einem Jahr auf der Wunschliste. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge konnten sich die Münchner inzwischen mit dem FC Fulham auf einen Deal einigen.

Mehr noch: Wie "Sky" berichtet, hat Palhinha bereits am Samstag den Medizincheck in der bayerischen Landeshauptstadt absolviert und ist am Sonntag zurück in sein Heimatland Portugal geflogen. Der Bundesligist muss offenbar rund 46 Millionen Euro nach London überweisen, weitere Bonuszahlungen könnten zudem folgen.

FC Bayern will Jonathan Tah

Laut Romano ist der FC Bayern ebenfalls davon "überzeugt", in Kürze einen Transfer von Jonathan Tah hinzubekommen. Der Nationalspieler ist nur noch bis 2025 an Bayer Leverkusen gebunden und soll einen Wechsel an die Säbener Straße anstreben.

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und dem deutschen Meister sollen in dieser Woche weitergehen. Wie der italienische Transfer-Reporter vermeldet, sind die Münchner zuversichtlich, mit einem neuen Angebot eine Einigung erreichen zu können.

FC Bayern verpflichtet Olise

Der FC Bayern hat nach der Verpflichtung von Hiroki Ito (zuvor beim VfB Stuttgart) am Sonntag ebenfalls den Kauf von Michael Olise perfekt gemacht. "Sky" zufolge muss der FC Bayern etwa 60 Millionen Euro an Crystal Palace bezahlen. Die Summe beinhaltet dem TV-Sender zufolge allerdings schon mögliche Bonus-Zahlungen.

"Michael Olise ist ein Unterschiedsspieler, der mit seiner Spielweise großes Interesse geweckt hat. Wir wollen neue Impulse in unserer Mannschaft, neue Energie, neue Ideen – dafür stehen Spieler wie Michael Olise", schwärmte Sportvorstand Max Eberl im offiziellen Klubstatement vom Flügelspieler.