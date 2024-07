Verwirrung um Davies-Zukunft beim FC Bayern

IMAGO/Jose Luis Melgarejo

Die Zukunft von Alphonso Davies ist unklar

Kaum ein Tag vergeht ohne eine neue Wasserstandsmeldung im Poker im Alphonso Davies. Um die Zukunft des Abwehrspielers des FC Bayern gab es am Montag widersprüchliche Meldungen.

Der "kicker" hatte am Morgen berichtet, dass sich derzeit eine Trennung zwischen Davies und dem FC Bayern im Sommer andeutet.

Vertraglich ist der kanadische Nationalspieler noch bis 2025 an die Münchner gebunden. Auf eine Verlängerung konnten sich beiden Parteien bislang nicht einigen.

Zwar sei Sportvorstand Max Eberl bereit gewesen, Davies bei seinen Gehaltsforderungen entgegen zu kommen, der Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters soll allerdings ein Veto eingelegt haben. Das Gesamtpaket für den Linksverteidiger soll "weit mehr als 50 Millionen Euro betragen", heißt es im Fachmagazin.

"Sky" jedoch hält am Abend dagegen. Dem TV-Sender zufolge will der FC Bayern mit Davies in ein letztes Vertragsjahr gehen. Demnach ist sogar denkbar, dass es im Laufe der kommenden Saison zu neuen Verhandlungen kommt und der Spieler sein Arbeitspapier womöglich doch noch verlängert.

Ein Umdenken könne es bei den Verantwortlichen der Münchner nur geben, wenn in diesem Sommer eine Mega-Offerte für Davies an der Säbener Straße eintrudelt. Danach sieht es aktuell aber nicht aus.

Dass Alphonso Davies vom FC Bayern großes Interesse bei Real Madrid geweckt hat, ist längst mehr als ein loses Gerücht. Wechsel im Sommer 2024, ablösefreier Wechsel 2025 oder doch noch eine Verlängerung in München: Inzwischen wurde in den Medien beinahe jedes Szenario rund um Davies' Zukunft diskutiert.

Davies lässt Zukunft beim FC Bayern offen

"Mein Hauptfokus liegt im Moment auf meiner Nationalmannschaft – ich möchte meiner Mannschaft helfen, bei diesem Turnier weit zu kommen. Das ist der Punkt, an dem ich im Kopf bin", hatte Davies vor dem Beginn der Copa América mit Blick auf seine Zukunft betont: "Ich werde darüber nachdenken, wenn das Turnier hinter uns liegt."

Das kanadische Team steht bereits im Halbfinale. Dort treffen Davies und Co. am Mittwoch (02:00 Uhr) auf Argentinien.