Gladbach hat Ajax-Talent auf dem Zettel

IMAGO/AFC Ajax Amsterdam v Almere City FC

Sivert Mannsverk kam bei Ajax erst in der Rückrunde zum Zug

Borussia Mönchengladbach sucht noch eine Verstärkung für die Defensive. Nun ist die Fohlenlelf offenbar bei Ajax Amsterdam fündig geworden.

Die Abwehr ist eine offene Baustelle bei Borussia Mönchengladbach.

"Wir wollen noch etwas im Defensivbereich tun, da liegt jetzt unser Fokus. Da haben wir selbstverständlich einige Kandidaten im Auge. Und es ist kein Geheimnis, dass uns der eine oder andere Abgang noch größere Möglichkeiten geben würde, aktiv zu werden", sagte Sportchef Roland Virkus der "Bild".

Wie das Blatt weiter berichtet, stehe mit Sivert Mannsverk ein Talent von Ajax Amsterdam weit oben auf der Liste des Klubs. Der 22-Jährige sei eine "Wunsch-Verstärkung", heißt es in dem Bericht.

Gladbach-Scouts vor Ort bei Ajax

Demnach haben Scouts des Bundesliga-Klubs den Defensivspieler schon mehrfach beobachtet und auch zweimal vor Ort in Amsterdam ein Training verfolgt.

Der Verteidiger gilt in seiner Heimat Norwegen als großes Talent. Er lief für alle Juniorennationalmannschaften Norwegens auf. Neben der Innenverteidigung kann er auch im defensiven Mittelfeld spielen.

Borussia Mönchengladbach: Leihe mit Kaufoption möglich

Ausgebildet wurde Mannsverk in Sogndal, später wechselte er zu Molde FK, anschließend zu Ajax in die Niederlande. Wegen einer Fußverletzung kam er in der abgelaufenen Saison auf nur 13 Einsätze beim niederländischen Rekordmeister. In Amsterdam hat Mannsverk noch einen Vertrag bis 2028.

Der Marktwert des Defensiv-Allrounders liegt bei rund sechs Millionen Euro. Dem Bericht zufolge könnte sich die Gladbacher aber auch eine Leihe mit Kaufoption vorstellen.

Während in der Defensive also noch eine Lücke klafft, hat der fünfmalige Bundesliga-Meister schon mehrere Spieler für die Offensive verpflichtet. Neben Tim Kleindienst (Heidenheim) kommen Kevin Stöger (Bochum) und Philipp Sander (Holstein Kiel) nach Gladbach.