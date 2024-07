XXL-Streichliste des BVB enthüllt

IMAGO/Steinbrenner

Verlassen Emre Can und Youssoufa Moukoko den BVB im Sommer?

Borussia Dortmund steht in diesem Sommer ein großer Umbruch bevor. Die "Bild" enthüllte nun die XXL-Streichliste des BVB.

Bislang hat sich Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt zurückgehalten. Am Montag wurde Waldemar Anton vom VfB Stuttgart für 22,5 Millionen Euro verpflichtet. Einnahmen (1,6 Millionen Euro) wurden nur durch den Verkauf von Ole Pohlmann zum Rio Ave FC generiert.

Um weitere Neuzugänge präsentieren zu können, muss der BVB noch einige Spieler loswerden.

Zu diesen gehört "Bild" zufolge Sébastien Haller. Der Stürmer gilt schon länger als Streichkandidat. Zuletzt wurde er bei Besiktas und beim mexikanischen Klub FC Juarez gehandelt.

Auch Youssoufa Moukoko erhält dem Boulevardblatt zufolge die Wechselfreigabe. Mit einem Gehalt von über fünf Millionen Euro sei der Youngster zu teuer für die Schwarz-Gelben. Daher würde der BVB den Angreifer am liebsten verkaufen, heißt es. Wahrscheinlicher sei aber eine Leihe. Moukoko selbst hofft offenbar auf eine weitere Chance in Dortmund.

Ebenfalls keine Zukunft beim BVB dürfte Salih Özcan haben. Der türkische Nationalspieler war beim BVB zuletzt nur Bankdrücker. Von Angeboten der drei Istanbuler Großklubs Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas war die Rede. Auch Olympique Marseille und Stade Rennes sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Auch für Emre Can könnte es schwierig werden. Die SSC Neapel beobachtet die Entwicklung um den DFB-Star offenbar ganz genau. Bei dem Kapitän, so die "Bild", wären die Dortmunder ab einem Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro gesprächsbereit.

Gleiches gilt für Niklas Süle, der wohl bei entsprechender Ablöse gehen darf. Interessenten gebe es derzeit aber nicht.

Ausgeschlossen sei auch kein Abschied von Felix Nmecha, der erst im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg kam. Der Mittelfeldstar konnte sich allerdings nicht beim BVB durchsetzen.

Lässt der BVB Adeyemi und Malen ziehen?

Als potenzielle Abgänge werden zudem Karim Adeyemi und Donyell Malen genannt. Der deutsche U21-Nationalspieler wurde zuletzt beim FC Chelsea und FC Liverpool sowie bei der AC Mailand und Juventus Turin gehandelt. Der Revierklub fordert angeblich 30 Millionen Euro.

Malen dürfe den BVB grundsätzlich verlassen, allerdings nicht unter Marktwert (aktuell bei 40 Millionen Euro). Der Oranje-Star soll bei Manchester United und dem FC Chelsea auf dem Zettel stehen.