FC Schalke 04 verpflichtet "talentierten Innenverteidiger"

IMAGO/Cristian Bayona

Soll dem FC Schalke 04 weiterhelfen: Felipe Sanchez

Der FC Schalke 04 arbeitet an seinem Kader für die anstehende Saison. Die Königsblauen bestätigten nun die Verpflichtung eines neuen Abwehrspielers.

Felipe Sanchez wechselt zum FC Schalke 04. Der Zweitligist machte den Transfer am Dienstagvormittag offiziell. Der 20-Jährige erhält bei den Knappen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Sanchez kommt vom argentinischen Klub Gimnasia nach Gelsenkirchen. Über die Ablösesumme machte der FC Schalke 04 keine Angaben.

"Mit Felipe Sanchez verpflichten wir einen talentierten Innenverteidiger, der trotz seines jungen Alters in Argentinien bereits über 40 Pflichtspiele absolviert hat", wird S04-Sportdirektor Marc Wilmots in einem offiziellen Klubstatement zitiert.

Der Neuzugang bringe "neben seiner Zweikampfstärke ein gutes Stellungsspiel mit. Mit diesen Qualitäten und seiner Einstellung wird sich Felipe nach einer gewissen Eingewöhnungszeit gut in der neuen Liga zurechtfinden können", führte der Belgier aus.

FC Schalke 04: Felipe Sanchez legt direkt los

"Ich freue mich, nun Spieler von Schalke 04 zu sein", kommentierte Sanchez seinen Wechsel ins Ruhrgebiet: "Nach sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war die Entscheidung für mich sehr schnell klar. Der Verein mit seinen vielen Fans hat eine besondere Energie, die auch in Argentinien bekannt ist und zu der ich in den kommenden Jahren auf dem Platz beitragen möchte. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft hier im Trainingslager kennenzulernen."

Der FC Schalke 04 bereitet sich aktuell im österreichischen Mittersill auf die bevorstehende Spielzeit vor. Wie der Verein mitteilte, soll Sanchez bereits am Dienstag seine erste Einheit absolvieren.

Die Königsblauen starten am 3. August mit dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig in die 2. Bundesliga. Nach der enttäuschenden Vorsaison (Platz zehn) will sich der Traditionsklub wieder nach oben orientieren.