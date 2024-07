Geraerts äußert sich zur sensiblen T-Frage auf Schalke

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Ron-Thorben Hoffmann (l.) trägt derzeit die Nummer 1 beim FC Schalke 04

Marius Müller und Ralf Fährmann bestritten in der abgelaufenen Spielzeit in der 2. Bundesliga 30 der 34 Meisterschaftsspiele für den FC Schalke 04. Die beiden standen 21 Mal beziehungsweise 9 Mal für die Gelsenkirchener zwischen den Pfosten und waren damit die gesetzten Torhüter bei S04. Nach dem Abschied Müllers in Richtung VfL Wolfsburg und der Degradierung Fährmanns in die U23 des Klubs lautet die spannende Frage dieser Tage: Wer wird die neue Nummer eins auf Schalke?

Derzeit bewerben sich nicht weniger als vier Schlussmänner um den Stammplatz im Tor des FC Schalke, der sich aktuell im Sommer-Trainingslager im österreichischen Mittersill befindet.

Michael Langer, Ron-Thorben Hoffmann (wechselte ablösefrei aus Braunschweig nach Schalke), Justin Heerkeren (zurückgekehrt nach Leihe) und Luca Podlech (aus der eigenen A-Jugend aufgerückt) bilden aktuell das Torwart-Quartett im Schalker Trainingskader. Doch wer von ihnen wird sich als Stammkeeper durchsetzen und für den FC Schalke in der 2. Bundesliga auflaufen?

"Es ist noch sehr früh, dazu etwas zu sagen", will sich Cheftrainer Karel Geraerts momentan noch nicht allzu sehr in die Karten schauen lassen.

Hoffmann hat bis 2027 beim FC Schalke 04 unterschrieben

Gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" machte er aber klar, dass mit dem externen Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann einer der vier Kandidaten wohl in der Pole Position um den begehrten Stammplatz im S04-Gehäuse ist: "Er wurde geholt, um auf Schalke erster Torwart zu sein. Ich möchte erst auf dem Trainingsplatz und in den Testspielen schauen - aber wenn er seine Qualitäten zeigt ..."

Derzeit trägt der 25-Jährige, der als Reserve-Torhüter ohne Einsatz mit dem FC Bayern schon Champions-League-Sieger, Klub-Weltmeister sowie viermal Deutscher Meister wurde, die Rückennummer 1 beim FC Schalke. Er spielte damit auch beim ersten Testspiel der Knappen in der letzten Woche gegen die SSVg Velbert (7:0).

Hoffmann war ablösefrei vom Schalker Liga-Konkurrenten aus Braunschweig ins Ruhrgebiet gewechselt und hat bei S04 einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.