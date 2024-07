"Kann alles passieren": Reis lässt HSV-Zukunft offen

IMAGO/Oliver Ruhnke

Ludovit Reis (l.) könnte den Hamburger SV noch verlassen

Der Hamburger SV geht in sein siebtes Zweitliga-Jahr in Folge. Eine wichtige Rolle bei der Mission Bundesliga-Rückkehr soll Ludovit Reis einnehmen. Doch der 24-Jährige deutete nach dem 12:0-Testspielsieg gegen den niedersächsischen Landesligisten TuS Neetze an, dass er den HSV möglicherweise noch verlässt.

Zu Beginn der Transferperiode wurde mehreren Bundesligisten ein Interesse an Mittelfeldspieler Ludovit Reis vom Hamburger SV nachgesagt. In seinem bis 2026 datierten Arbeitspapier war eine Ausstiegsklausel integriert, die allerdings nur bis zum 15. Juni hätte gezogen werden können. Diese soll sich auf sechs Millionen Euro belaufen haben.

Obwohl diese Option verstrichen ist, bleibt unklar, ob der beim FC Barcelona ausgebildete Niederländer auch in der kommenden Saison das HSV-Trikot trägt. "Wir haben ein Ziel zusammen, das wollen wir erreichen, Ich bin hier mit 100 Prozent und gebe alles", sagte Reis laut "MOPO" nach dem Testspielsieg am Sonntag.

HSV: Bei Reis "kann noch alles passieren"

"Ich habe immer gesagt, der HSV ist ein geiler Verein. Er hat mir sehr viel geholfen. Das ist mein Zuhause geworden. Ich liebe die Stadt und ich liebe den HSV. Mein Herz ist immer blau", stellte der 24-Jährige Mittelfeld-Motor klar, schob allerdings gleich hinter: "Wir sehen später, was noch passiert. Es kann noch alles passieren."

Immerhin: Durch die abgelaufene Ausstiegsklausel sitzen die Rothosen bei dem einstigen Supertalent am längeren Hebel. Eine Freigabe wird der ehemalige U21-Nationalspieler der Elftal nur dann erhalten, wenn ein passendes Angebot für den zentralen Mittelfeldspieler in der Hafenstadt eingeht.

Mit Laszlo Benes (Union Berlin) musste der einstige Bundesliga-Dino bereits einen empfindlichen Abgang in der Schaltzentrale verkraften. Der slowakische Nationalspieler brachte dem HSV eine Ablösesumme von knapp fünf Millionen Euro.