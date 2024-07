Fitness-Überraschung bei Süle?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Niklas Süle will beim BVB wieder angreifen

Neue Motivation beim BVB-Streichkandidaten? Verteidiger Niklas Süle soll derzeit hart an seiner Fitness arbeiten und will die Zweifel an seiner Person zerstreuen.

Niklas Süle gehört bei Borussia Dortmund zum Kreis der Spieler, die noch aussortiert werden könnten. Die Zweifel, ob er die Erwartungen an seine Position im Abwehrzentrum erfüllen kann, sind in der vergangenen Saison gewachsen.

Der Verteidiger, der nach Angaben der "Bild" 14 Millionen Euro im Jahr verdient, stand auch immer wieder wegen seines Fitnesszustands in der Kritik.

Neue Motivation wegen Trainerwechsels?

Doch kurz vor dem Trainingsbeginn in Dortmund ist aus dem Umfeld zu hören, dass es bei Süle einen neuen Motivationsschub gegeben habe. Wie die "Bild" berichtet, sei dies vor allem auf den Trainerwechsel von Edin Terzic zu Nuri Sahin zurückzuführen. Der Innenverteidiger soll "begeistert" sein und habe das Gefühl, dass der neue Trainer mehr auf ihn setzen werde.

Demnach soll Süle schon acht Kilogramm Körpergewicht verloren haben. Der Verein kenne diese Zahl zwar nicht, schreibt die "Bild", aber der 28-Jährige habe die BVB-Vorgaben übererfüllt.

Es besteht also Hoffnung auf Besserung. Vor Urlaubsantritt hatten die BVB-Verantwortlichen Sebastian Kehl und Lars Ricken laut "Bild" dem Verteidiger eine klare Ansage gemacht, dass sich der Fitness-Zustand verbessern müsse.

Womöglich ist diese Nachricht aber auch mit Vorsicht zu genießen. Schon im vergangenen Jahr, fast auf den Tag genau vor einem Jahr, hieß es ebenfalls, dass Süle in Top-Form sei und an seiner Fitness gearbeitet habe. Die Mitspieler seien verblüfft, hieß es damals. Anschließend folgte dann aber eine schwache Saison im BVB-Trikot. Süle stand nur 14 Mal in der Startelf der Schwarz-Gelben.

Zuletzt hieß es, dass Süle den Klub bei einem entsprechenden Angebot verlassen darf. Interessenten soll es bislang aber keine gegeben haben. Gibt es nun also die nächste Chance bei Borussia Dortmund?