Müller beendet DFB-Karriere

IMAGO/Sebastian Bach

Thomas Müller stand bei der Fußball-EM im Kader der Nationalmannschaft

Thomas Müller beendet seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Diese Entscheidung hat die Vereinslegende des FC Bayern nach dem Viertelfinal-Aus bei der Europameisterschaft getroffen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Nach RTL-Informationen steht fest: Müller macht in der deutschen Nationalmannschaft Schluss! Zuerst hatte "Bild" über die Entscheidung berichtet. Der 34-Jährige stand am vergangenen Freitag beim 1:2 (n.V.) gegen Spanien für die DFB-Elf auf dem Rasen.

"Es kann natürlich schon sein, dass das mein letztes Spiel war", sagte Müller im Anschluss an die bittere Viertelfinal-Niederlage in Stuttgart. Der offensive Mittelfeldspieler betonte, sich zeitnah mit Bundestrainer Julian Nagelsmann austauschen zu wollen. Nun soll im DFB-Team Schluss sein. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Müller kommt auf 131 Länderspiele (45 Tore) für die deutsche Nationalmannschaft. Unvergessen ist der Weltmeister-Titel 2014 in Brasilien. Müller steuerte auf dem Weg zum Triumph in Rio fünf Tore bei - seine letzten bei einem großen Turnier.

Thomas Müller mit zwei Einsätzen bei der Fußball-EM 2024

Bei der laufenden Europameisterschaft in Deutschland absolvierte Müller zwei Joker-Einsätze - beim 5:1 im Eröffnungsspiel gegen Schottland sowie beim Ausscheiden gegen Spanien.

"Ich bin stolz ein Teil dieses Teams zu sein und vor allem stolz ein Deutscher zu sein. Danke an alle, die mit uns mitgefiebert haben und tolle Gastgeber waren. Lasst uns dieses Gefühl gerade in den aktuellen Zeiten mit in unseren Alltag nehmen", meldete sich Müller anschließend bei Instagram zu Wort.

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es im September in der Nations League weiter, dann ohne Müller. Der Routinier besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2025. Müller wird nach seinem Urlaub Ende Juli in die Saisonvorbereitung des deutschen Rekordmeisters einsteigen.