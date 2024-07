Neuer Hertha-Kapitän: Sorgt Fiél für eine Überraschung?

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Cristian Fiél will mit Hertha BSC oben angreifen

Mit dem neuen Trainer Cristian Fiél will Hertha BSC in der kommenden Saison um die Aufstiegsplätze mitspielen. Noch gibt es mit Blick auf die Team-Hierarchie aber einige Fragezeichen. Womöglich geht der Hauptstadtklub sogar ohne festen Kapitän in die Saison.

Wie die "Sport Bild" schreibt, denkt Fiél in Berlin aktuell über einen ungewöhnlichen Schritt nach. Statt einen festen Kapitän zu ernennen, könnte die Binde bei der Hertha künftig zwischen mehreren Führungsspielern zirkulieren.

Ganz ausgeschlossen ist aber wohl noch nicht, dass der Übungsleiter doch einen festen Chef bestimmt.

In der engeren Auswahl befinden sich demnach Flügelstürmer Fabian Reese, Abwehrchef Toni Leistner und Neuzugang Diego Demme. "Ich habe mir noch keine abschließenden Gedanken gemacht. Wir müssen erst die Vorbereitung gut spielen", verriet Fiél.

In den ersten Testspielen trug Reese die Kapitänsbinde, nach seiner Auswechslung übernahm Leistner das Amt auf dem Platz.

Hertha BSC lockte Demme einst mit Kapitänsbinde

Doch Offensivspieler Reese gilt noch immer als Wechselkandidat. Bei einem Angebot von rund zehn Millionen Euro darf er die Hertha angeblich verlassen. Der 26-Jährige soll von einem Transfer in die Bundesliga träumen.

Leistner wäre deshalb die naheliegende Wahl, weil er sicher im Verein bleiben wird. Schon in der Vorsaison trug der Verteidiger die Kapitänsbinde. Zu Fiél, mit dem er einst bei Dynamo Dresden noch selbst zusammenspielte, soll zudem ein vertrauensvolles Verhältnis bestehen.

"Er ist der erste Spieler, den ich trainiere, mit dem ich zusammengespielt habe. Wir haben schon die ersten Gespräche geführt. Ich freue mich über den Weg, den er genommen hat", sagte Fiél über seinen Schützling.

Demme gilt derweil als natürlicher Führungsspieler. Als die Berliner ihn im letzten Sommer an die Spree locken wollten, versprach man ihm für seine Unterschrift das Kapitänsamt. Damals kam kein Deal zustande. Nun soll Demme zwar nicht mehr auf das einstige Angebot pochen, ein Kandidat sei er aber weiterhin.