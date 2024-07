Schalke-Star spricht über Mourinho-Vergangenheit

IMAGO/RHR-FOTO

Tomas Kalas (r.) startet in seine zweite Schalke-Saison (Archivbild)

Tomas Kalas gilt mittlerweile als einer der erfahrensten Spieler im Kader des FC Schalke 04, blickt er doch schon auf Stationen in Deutschland, England, Niederlande und Tschechien zurück. Vor allem seine Zeit in der ersten und zweiten englischen Liga sind dem Innenverteidiger noch im Gedächtnis geblieben.

Vor seinen langen Jahren beim FC Middlesbrough, FC Fulham und Bristol City, in denen er in der zweitklassigen Championship über 250 Spiele bestritt, stand der 31-Jährige nämlich beim Londoner Top-Klub FC Chelsea unter Vertrag.

Bei den Blues konnte sich Kalas in der Saison 2013/2014 zwar nicht durchsetzen, bestritt aber immerhin vier Pflichtspiele im damaligen Starensemble unter Cheftrainer José Mourinho. Der Abwehrspieler stand in dieser Zeit unter anderem mit Frank Lampard, Mohamed Salah und Eden Hazard gemeinsam auf dem Rasen.

Kalas blickt zwar mit Stolz auf seine Anfänge auf der Insel zurück, ordnet seine kurze Zeit beim FC Chelsea unter "The Special One" aber auch realistisch ein. "Wirklich viel habe ich nicht von ihm gelernt", wurde der Tscheche in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zitiert.

"Es soll nicht arrogant oder stur klingen, aber wir hatten damals nicht so viel Kontakt. Er hat zu dieser Zeit nicht so sehr auf junge Spieler gesetzt, er hatte seine Stamm-Elf, hat sich mehr mit den Erfahrenen beschäftigt", führte Kalas weiter aus über die Zeit in London, in der auch Rio-Weltmeister André Schürrle bei Chelsea unter Vertrag stand.

Dankbarkeit empfindet Kalas dennoch für den portugiesischen Starcoach: "Mourinho hat mir zu meinem Premier-League-Debüt verholfen, dafür bin ich ihm natürlich dankbar."

Kalas sieht sich selbst als "ein Anführer in der Mannschaft"

Auch die kurze Station bei Chelsea habe Kalas in seiner Karriere weitergebracht, die ihn anschließend über die acht Jahre in der englischen Championship im Sommer 2023 nach Gelsenkirchen führte.

Seine eigene Rolle in der erneut umgebauten Schalker Mannschaft definierte Kalas gegenüber der Zeitung wie folgt: "Ich habe in meiner Karriere schon über 400 Spiele gemacht, habe viel Erfahrung. Ich sollte ein Anführer in der Mannschaft sein, aber wir haben viele erfahrene Spieler, die vorangehen können."

Der 31-malige Nationalspieler nannte neben sich selbst dabei noch Marcin Kaminski, Paul Seguin, Kenan Karaman oder Michael Langer, die er in einer ähnlichen Anführer-Rolle sieht.