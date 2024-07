Bericht: HSV und Werder im Tauziehen um Red-Bull-Star

IMAGO/Fabian Weirather - FC Red Bull Salzburg

Roko Simic steht derzeit bei Red Bull Salzburg unter Vertrag

Der Name Roko Simic wurde schon im Frühjahr mit Werder Bremen in Verbindung gebracht. Der Fußball-Bundesligist soll auch weiterhin an dem Spieler von Red Bull Salzburg interessiert sein, ebenso wie Ligakonkurrent VfL Bochum und Zweitligist Hamburger SV.

Das zumindest vermeldete das Portal "fussballtransfers" am Mittwoch. Laut dem Medienbericht soll sich der VfL Bochum aktuell sogar in der besten Ausgangslage im Werben um den 20-Jährigen befinden, zuletzt schon konkrete Gespräche geführt haben.

Der Stürmer, der in Mailand geboren und kroatischer Staatsbürger ist, lief in der vergangenen Spielzeit in 38 Pflichtspielen für Red Bull Salzburg auf, erzielte dabei sechs Tore. Er steht bei den Österreichern nur noch bis 2025 unter Vertrag, RB soll einem Verkauf grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber stehen.

Vor drei Jahren war Simic für vier Millionen Euro Ablöse von NK Lokomtovia aus seiner kroatischen Heimat nach Salzburg gewechselt, wurde zunächst an den FC Liefering verliehen.

Wie viel der VfL Bochum oder die Nord-Klubs Werder Bremen und Hamburger SV für den Stürmer bezahlen würden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bremen, Bochum und der HSV noch auf Stürmersuche

Allerdings schreibt das Portal auch, dass dem Bundesliga-Duo und dem HSV noch zahlungskräftige Konkurrenz aus dem Ausland droht. So sollen mehrere Klubs aus der italienischen Serie A, ein Verein aus Schottland und New York Red Bull aus der US-amerikanischen Major League Soccer ebenfalls ihr Interesse an dem 1,90-m-Hünen bekundet haben.

Sowohl Werder Bremen, als auch der VfL Bochum und der Hamburger SV hatten in den vergangenen Wochen bereits durchblicken lassen, auf den Stürmer-Positionen noch nach Verstärkungen Ausschau zu halten.

Bei Werder hatte sich nach der abgelaufenen Saison bekanntermaßen Eigengewächs Nick Woltemade ablösefrei in Richtung VfB Stuttgart verabschiedet, dafür wurde Keke Topp vom FC Schalke 04 bereits verpflichtet.