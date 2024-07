So nahm BVB-Star Süle so viel ab

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

BVB-Verteidiger Niklas Süle arbeitet aktuell offenbar intensiv an seiner Fitness

Zum Ende der Saison 2023/2024 wurde Niklas Süle einmal mehr von heftigen Diskussionen rund um seine körperliche Verfassung eingeholt. Der Innenverteidiger von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund soll Übergewicht angesammelt haben und ausgerechnet in der Hochphase der Spielzeit nicht in bester Verfassung gewesen sein. Nun hat Süle den Pfunden einmal mehr den Kampf angesagt - und das wieder mit Erfolg.

Laut "Bild" hat der 28-Jährige seit dem letzten Pflichtspiel der Dortmunder Borussia vor rund fünf Wochen bereits acht Kilogramm abgenommen. "Sky" berichtete nun sogar von "rund zehn Kilo", die Süle schon weniger auf die Waage bringt.

Der TV-Sender will auch erfahren haben, was genau der 49-malige deutsche Nationalspieler zuletzt unternommen hat, um seine Fitness wieder auf Vordermann zu bringen.

Zum einen hatte Süle einen eigenen Koch angestellt, der ihn sogar in den mehrwöchigen Mallorca-Urlaub begleitete. Auch Personal-Trainerin Jana Kiese soll mit auf die Balearen-Insel geflogen sein.

Aus dem Urlaub wurde so eher eine Art vorgezogenes Trainingslager für Süle. Laut "Sky" spulte der BVB-Verteidiger nämlich bis zu drei Trainingseinheiten am Tag ab. Morgens und nachmittags wurde er rund 90 Minuten lang gefordert, abends dann noch einmal 45 Minuten lang.

Süle besitzt noch einen BVB-Vertrag bis 2026

Neben des intensiven Trainingsprogramms soll es für Süle zudem einen strikten Ernährungsplan gegeben haben. Dieser sah eine unter anderem glutenfreie und ballaststoffreiche Ernährung vor.

Süle, der bei Borussia Dortmund noch einen laufenden Vertrag bis 2026 besitzt und als Top-Verdiener der Schwarz-Gelben gilt, will sich fortan seinen Stammplatz in der Innenverteidigung zurück erkämpfen. 2023/2024 stand er nur 14 Mal in der Bundesliga in der Startelf und hatte dabei zumeist das Nachsehen gegen die interne Konkurrenz um Nico Schlotterbeck und Mats Hummels.