Bericht: Hertha BSC will nächsten Youngster abgeben

IMAGO/O.Behrendt

Bilal Hussein (l.) könnte Hertha BSC vorerst verlassen

Hertha BSC hat zuletzt gute Erfahrungen damit gemacht, talentierte Youngsters zeitweise zu verleihen. Auch in diesem Jahr wird dieses Modell beim Zweitligisten wieder angewendet - und könnte in Kürze auch Mittelfeld-Talent Bilal Hussein treffen.

Wie der "kicker" vermeldet, soll der gebürtige Stockholmer ebenfalls und übergangsweise bei einem Leih-Klub beschäftigt werden, um ihm zu mehr Einsatzzeiten zu verhelfen.

Seit seinem Wechsel vom schwedischen Erstligisten AIK Solna in die 2. Bundesliga konnte sich Hussein im Hertha-Trikot noch nicht vollends durchsetzen, spielte in der zweiten Liga nur zweimal von Beginn an für die Alte Dame.

Laut dem Fachmagazin könnte der Schwede nun eine Zwischenstation bei einem anderen Klub einlegen, um sich dann im Sommer 2025 mit mehr Spielpraxis in den Beinen für sein letztes Vertragsjahr in Berlin zu empfehlen.

Bilal Hussein war für eine Sockelablöse von 350.000 Euro im letzten Jahr aus Solna zu den Herthanern gewechselt und zeigte bei seinen Kurzeinsätzen häufiger gute Ansätze. Die teaminterne Konkurrenz war für den Mittelfeldmann aber zu stark, sodass er sich häufig nur auf der Reservebank wiederfand.

Auch Keeper Kwasigroch könnte verliehen werden

Interessenten an dem zweimaligen schwedischen Nationalspieler soll es dem "kicker" zufolge gleich mehrere geben. So sind wohl Klubs aus der schwedischen Heimat ebenso an Hussein dran wie auch Vereine aus Deutschland und dem Benelux-Raum. Wohin es den 24-Jährigen ziehen könnte, ist bis dato aber noch nicht bekannt.

Neben Hussein könnte im laufenden Transfer-Sommer auch noch Torwart-Talent Robert Kwasigroch ausgeliehen werden. Das 20-jährige Eigengewächs steht noch langfristig bis 2027 bei Hertha BSC unter Vertrag, kam bis dato aber erst auf einen Profi-Einsatz für den Hauptstadt-Klub. Auch hier ist eine endgültige Entscheidung noch nicht gefallen.