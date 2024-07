Millionen-Poker um Sancho: Juve hofft auf Hilfe aus England

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Nach seiner Leihe zum BVB könnte Jadon Sancho als nächstes bei Juventus Turin landen

Der Wechsel von Ex-BVB-Profi Jadon Sancho von Manchester United zu Juventus Turin befindet sich auf der Zielgraden. Bis zum endgültigen Vollzug müssen die finanziellen Rahmenbedingungen allerdings noch geklärt werden. Auf Hilfe hofft der italienische Rekordmeister dabei aus der Premier League.

Eine Rückkehr zum BVB wird es nicht geben, ein Transfer zu Juventus Turin steht unmittelbar bevor: Nach wochenlangem Rätseln ist die Zukunft von Jadon Sancho nun so gut wie geklärt. Der Flügelspieler ist sich mit der Alten Dame einig und will seine Zelte in Manchester abbrechen. Was fehlt, ist die finale Einigung zwischen Juve und United.

Kern des Problems ist der Inhalt des Leihvertrags, der zwischen beiden Vereinen noch ausgehandelt werden muss. Juventus bevorzugt einen Kontrakt mit anschließender Kaufoption, United wünscht sich dagegen eine Kaufverpflichtung. Diese würde die Italiener dazu zwingen, Sancho nach einem Jahr auf Leihbasis im Sommer 2025 zu kaufen.

Juve winken frische Millionen für Sancho-Transfer

Noch bereitet den Juve-Bossen diese Option Sorgen, denn Stand heute stehen die von Manchester geforderten rund 40 Millionen Euro nicht zur Verfügung. Das könnte sich allerdings schnell ändern. Der Grund: Laut "Caught Offside" bemüht sich Premier-League-Klub Leicester City intensiv um eine Verpflichtung von Juve-Profi Matías Soulé. Ein Verkauf des Argentiniers würde der Alten Dame genug Geld einbringen, um den Sancho-Deal zu finanzieren.

Dem Bericht zufolge plant Leicester, zunächst ein Angebot von 20 bis 25 Millionen Pfund für Soulé abzugeben. Juventus werde allerdings auf eine höhere Summe bestehen, um die Kosten für Sancho in voller Höhe aufzufangen, heißt es. Sollte das gelingen, steht einem Wechsel des Engländers nach Turin nichts mehr im Wege.

Gut für Juve: Neben Leicester soll auch Crystal Palace an Soulé interessiert sein. Die Eagles brauchen einen neuen Flügelstürmer, weil Michael Olise zum FC Bayern wechselte. Dieser Transfer hat den Londonern rund 50 Millionen Euro in die Kassen gespült. Geld, das direkt in Soulé reinvestiert werden und wiederum zu einem Transfer von Jadon Sancho führen könnte.