Watzke klärt über weiteren Plan mit Guirassy auf

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat über den Transfer von Serhou Guirassy gesprochen

Wechselt Serhou Guirassy nun vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund, oder nicht? Diese Frage ist nach dem (vorerst) gescheiterten Medizincheck am Mittwoch noch nicht zu beantworten. Nachdem es zuletzt noch hieß, dass der BVB und die Schwaben den Transfer als "äußerst gefährdet" sehen, hat Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke nun über das weitere Vorgehen aufgeklärt und den Fans der Borussia Hoffnung gemacht.

Mit 28 Bundesliga-Toren war Serhou Guirassy (nach Harry Kane/36 Tore) der zweitbeste Torjäger der letzten Bundesliga-Saison und trug mit seinen Treffern maßgeblich dazu bei, dass der VfB Stuttgart Tabellenzweiter hinter Bayer Leverkusen und noch vor dem FC Bayern werden konnte. Kein Wunder, dass der entthronte Vizemeister Borussia Dortmund den treffsicheren Angreifer gern abwerben will.

Das Gute: Auch Guirassy möchte gern in diesem Sommer beim BVB anheuern. Dafür war er am Mittwochabend zum Medizincheck in Dortmund. Dieser wurde jedoch abgebrochen mit dem Verweis, dass "eine Verletzung festgestellt wurde, die einer weiteren Abklärung bedarf", wie die Borussia mitteilte.

Nach "Sport Bild"-Informationen bereitet das Knie des Angreifers Sorge, der Stürmer soll an einer Außenbandverletzung laborieren, die von einer Länderspielreise mit Guinea Anfang Juni stammt. "Bild" schrieb zudem, dass sowohl die Dortmunder als auch VfB den Transfer derzeit als "äußerst gefährdet" sehen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke betonte allerdings im Gespräch mit der Boulevard-Zeitung, dass es "aktuell so ist, dass alle Beteiligten nach wie vor wollen".

BVB wusste nicht von Guirassys Problemen

Das Problem mit Guirassy beschrieb der 65-Jährige so: "Fakt ist: Wir hatten keine Kenntnis darüber, dass er sich beim letzten Länderspiel offensichtlich verletzt hat." Watzkes Vermutung: "Wahrscheinlich hat er das auch selber nicht so genau registriert, was da passiert ist. Ich weiß es nicht. Es hat sich dann beim MRT gezeigt."

Nun soll wohl ein weiterer Experte auf das Knie schauen. "Wenn unser Mannschaftsarzt die medizinische Untersuchung macht, dann brauchst du, wenn es sich um eine Sache im Knie handelt, immer noch eine Spezialisten-Meinung. Alles andere wäre fahrlässig. Das haben alle miteinander besprochen. Dann kann man es seriöser einschätzen, wie schwer die Verletzung überhaupt ist."

In der kommenden Woche ist eine erneute Untersuchung angesetzt. Gemunkelt wird, dass der BVB davon ausgeht, dass Guirassy aufgrund der besagten Knie-Verletzung zwischen vier Wochen und drei Monaten ausfallen könnte und damit die wichtige Vorbereitungsphase und möglicherweise auch den Start der Saison verpassen würde.

Guirassy kann den VfB Stuttgart in diesem Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Die erforderliche Ablösesumme soll sich auf rund 18 Millionen Euro belaufen. In Dortmund winkt dem ehemaligen Kölner ein Vierjahresvertrag, sofern sich der BVB trotz eines möglichen Ausfalls in den kommenden Wochen auf einen Transfer einlässt.