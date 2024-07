Passt Selke zum HSV? Ex-Trainer Magath mit klarer Meinung

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Felix Magath (l.) und Davie Selke arbeiteten im Frühjahr 2022 gemeinsam bei Hertha BSC (Archivbild)

In den letzten drei Jahren ist Davie Selke mit Werder Bremen (2021), Hertha BSC (2023, 13 Spiele in der Hinrunde) und dem 1. FC Köln (2024) dreimal aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen, gilt beim Hamburger SV jetzt trotzdem als neuer Hoffnungsträger in der Sturmreihe. Auch sein Ex-Trainer Felix Magath glaubt daran, dass Selke dem HSV einen wichtigen Input geben kann.

Der mittlerweile 29-jährige Angreifer spielte in der Saison 2021/2022 unter Magath, als dieser bei seinem Kurzzeit-Engagement Hertha BSC erfolgreich zum Klassenerhalt geführt hatte. Selke kam dabei fünfmal unter Magath zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Die Alte Dame stieg erst ein Jahr später aus der Bundesliga ab, Selke wirkte dabei noch in der Hinrunde im Hertha-Trikot mit.

"Davie ist ein guter Junge, ich war sehr zufrieden mit ihm", blickte Magath im Gespräch mit der "Hamburger Morgenpost" auf die gemeinsamen Monate mit dem Mittelstürmer zurück.

Beim HSV wird er voraussichtlich als zweite Sturmspitze neben Top-Torjäger Robert Glatzel eingeplant. Ein System mit zwei echten Sturmspitzen wäre eine echte Veränderung bei den Rothosen, allerdings sehr zum Gefallen von Trainer-Routinier und Experte Magath.

Selke hat beim Hamburger SV bis 2026 unterschrieben

"Überall, wo ich Trainer war, habe ich gerne mit zwei Stürmern gespielt, sogar lieber", meinte die Hamburger Vereinsikone, die sich seit dem geglückten Trainer-Intermezzo bei Hertha BSC im Wartestand befindet.

Dass der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler Selke die Rolle als zweiter Mittelstürmer neben Robert Glatzel ausfüllen kann, davon zeigt sich Magath überzeugt: "Davie hat in der Bundesliga gezeigt, wie gut er ist. Aber ob er beim HSV reinpasst, hängt von den Planungen ab."

Am Donnerstag hatte der Hamburger SV bekannt gegeben, den ehemaligen Kölner Selke bis 2026 unter Vertrag zu nehmen.