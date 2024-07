Spekulationen über Sanés Bayern-Zukunft

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Leroy Sané hat beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025

Der FC Bayern bastelt am Kader für die anstehende Saison. Liegt die sportliche Zukunft von Leroy Sané weiterhin an der Säbener Straße?

Laut "tz" soll Sané beim FC Bayern mittlerweile auf der "Verkaufsliste" stehen. Demzufolge scheine eine Verlängerung des 2025 auslaufenden Vertrags inzwischen "in weite Ferne gerückt", heißt es in dem jüngsten Medienbericht. Da ein Transfer eine hohe Ablösesumme einbringen könnte, sei ein Abgang "nicht mehr ausgeschlossen".

"Bild" hält derweil dagegen. So soll der FC Bayern nach wie vor mit Sané planen. Der Flügelspieler kann sich offenbar vorstellen, noch mehrere Jahre in München zu bleiben. Zwischen den Verantwortlichen an der Säbener Straße sowie Sané seien "weitere Gespräche" geplant, berichtet die Zeitung. Ein Abschied sei momentan "kein Thema".

Sané trifft beim FC Bayern auf Ex-Teamkollege Kompany

Sané war 2020 von Manchester City zum FC Bayern gewechselt. Der 28-Jährige hatte während der vergangenen Rückrunde mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Wie der deutsche Rekordmeister zu Wochenbeginn bestätigte, unterzog sich Sané nach dem Viertelfinal-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft "einem minimal invasiven Eingriff an der Leiste".

Dem gebürtigen Essener droht aber keine lange Pause. Sané soll Ende Juli schon wieder in das Training einsteigen. Der DFB-Star wird beim FC Bayern dann auf einen alten Bekannten treffen: Trainer Vincent Kompany. Die beiden spielten in der Vergangenheit zusammen bei Manchester City. Kompany ist in München der Nachfolger von Thomas Tuchel.

"Bild" zufolge wollen Kompany und Co. weiterhin auf Sané setzen. Mit Serge Gnabry, Kingsley Coman, Bryan Zaragoza oder Neuzugang Michael Olise tummeln sich aktuell noch einige weitere Flügelspieler im Kader des FC Bayern. Abgänge sind deshalb grundsätzlich nicht ausgeschlossen.