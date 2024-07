BVB wohl mit klarer Haltung bezüglich Süle-Zukunft

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Niklas Süle während der BVB-Vorbereitung

Niklas Süle hinterlässt bei Borussia Dortmund während der Saisonvorbereitung einen positiven Eindruck. So positiv, dass der Innenverteidiger wohl über den Sommer hinaus beim BVB bleiben soll.

Laut "Sky" ist ein Transfer von Süle (Vertrag bis 2026) bei Borussia Dortmund aktuell "vom Tisch". Der 28-Jährige erhält bei den Schwarz-Gelben demzufolge eine neue Chance.

In den vergangenen Wochen wurde Süle rund um den BVB derweil noch als möglicher Abgangskandidat gehandelt. Der 49-fache Nationalspieler musste sich in der Vorsaison zumeist hinter Nico Schlotterbeck und Mats Hummels anstellen.

"Sky" zufolge hat Süle während seines Urlaubs zehn Kilo abgenommen und will um seinen Platz in Dortmund kämpfen.

BVB-Bosse bezüglich Süle voll des Lobes

"Wir haben uns mit ihm ausgetauscht. Niklas hat gezeigt, dass er verstanden hat und die Herausforderung annehmen möchte. Er hat im Urlaub hart gearbeitet, das war auch die Erwartungshaltung an ihn. Es ist ein klares Signal von Niklas, dass er sich verbessern möchte, dass er dauerhaft spielen möchte", lobte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl den Abwehrmann zuletzt gegenüber der "WAZ".

Das sei "ein gutes Statement". "Ein Niklas Süle in Bestverfassung hilft jeder Spitzenmannschaft", sagte der Dortmunder Funktionär. Der BVB plane mit Süle, beteuerte Kehl zudem.

"Um Niklas Süles Qualitäten müssen wir uns sowieso keine Sorgen machen. Und wenn er das hinkriegt und das auch stabilisiert, dann wird er, in der Verfassung, in der er jetzt ist, auch eine gute Rolle spielen. Auch wieder bei der Nationalmannschaft. Er ist ein riesen Spieler in der Innenverteidigung", zeigte sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei "Bild" ebenfalls voll des Lobes.

Süle war 2022 ablösefrei vom FC Bayern zum BVB gewechselt. Für die Fußball-Europameisterschaft wurde der Defensivspieler in diesem Sommer nicht nominiert.