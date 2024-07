Kane freut sich über deutschen Support bei Titel-Mission

IMAGO/Dan Weir

Harry Kane will endlich seinen ersten Titel als Fußball-Profi gewinnen

Ausgerechnet in Deutschland kann England den ersten Titel seit 1966 gewinnen, kann Kapitän Harry Kane seinen Titel-Fluch brechen. Der Stürmer des FC Bayern geht hochmotiviert ins EM-Finale gegen Spanien - und freut sich über den Zuspruch der deutschen Fans.

"Ob in den Hotels oder in den Stadien, überall spüre ich nicht nur die Unterstützung der englischen Fans, sondern auch die der deutschen. Das weiß ich sehr zu schätzen", sagte der Angreifer der Münchner am Tag vor dem EM-Finale gegen Spanien: "Ich bin mir sicher, dass es viele Deutsche gibt, die mir die Daumen drücken."

Kane war im vergangenen Sommer für rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister gewechselt - mit dem Ziel, endlich den ersten Titel seiner Karriere zu gewinnen. Das misslang: Obwohl Kane Torschützenkönig wurde, spielten die Bayern ihre erste titellose Saison seit 2012.

Der EM-Triumph würde dem Kapitän der Three Lions "alles bedeuten", betonte der 30-Jährige. Eine Trophäe zu gewinnen, sei "das unglaublichste Gefühl", das man als Profifußballer erleben könne. Auch für die englischen Fans wäre es "etwas sehr, sehr besonderes", diesen "historischen Moment" zu erleben.

Kane erinnert an EM-Tränen von Wembley

England wartet seit dem Erfolg bei der Heim-WM 1966 auf einen Turniersieg. Bei der EM 2021 war die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate im Endspiel im Londoner Wembley-Stadion im Elfmeterschießen an Italien gescheitert.

"Viele von uns waren nach diesem Finale am Boden zerstört", erinnerte Kane an die bittere Niederlage: "Es spricht Bände für die Mentalität der Mannschaft. Ich bin sehr glücklich, dass wir wieder hier stehen, natürlich wollen wir den letzten Schritt gehen."

Der Zuspruch aus Deutschland freut den Stürmer. "Die Unterstützung, seit ich in Deutschland bin, ist unglaublich. Viele Jungs von Bayern haben mir auch schon Nachrichten geschickt und Glück gewünscht. Morgen ist eine tolle Gelegenheit, Danke zu sagen", so Kane.