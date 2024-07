Matthäus bewertet Süle-Transformation

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Niklas Süle hat sich in Topform gearbeitet

Seit dem Trainingsauftakt bei Borussia Dortmund steht Niklas Süle wieder in den Schlagzeilen. Der Innenverteidiger machte mit einer Gewichtsreduktion auf sich aufmerksam. Die BVB-Bosse sind voll des Lobes. Lothar Matthäus ist indes nicht "begeistert".

Niklas Süle ist zum Auftakt in die Saisonvorbereitung von Borussia Dortmund positiv aufgefallen. Der Nationalspieler hat sich offenbar in Top-Form gearbeitet und damit auch seine Bosse überrascht. Medienberichten zufolge hat Süle während seines Urlaubs zehn Kilo abgenommen und will um seinen Platz in Dortmund kämpfen.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke traute seinen Augen kaum, als er den Nationalspieler, der nach einer schwierigen Spielzeit den Sprung auf den EM-Zug verpasst hatte, zuletzt erblickte.

Was Matthäus and er Causa Süle überrascht

"Ich hab gedacht: Mein Gott, wir haben einen neuen Spieler", verriet Watzke bei "Bild" seine Gedanken, die ihm durch den Kopf gingen, als er den drahtigen Süle bei der Leistungsdiagnostik sah.

Weniger euphorisch bewertet Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Situation um Süle.

"Begeistert bin ich von Niklas Süle jetzt nicht. Ich bin eher überrascht, dass es bei einem Profi-Fußballer überhaupt so in die andere Richtung laufen konnte", sagte Matthäus im Gespräch mit sport.de.

Er schätze den BVB-Verteidiger, "aber da ist er mehr als leichtsinnig mit seiner Berufsauffassung umgegangen. Er hat sich einfach unprofessionell verhalten. Vielleicht hat er es kapiert, vielleicht hat er einen Traum und merkt, dass er etwas ändern muss. Oder er hat gemerkt, dass er eine Verpflichtung hat, für das, was er verdient, gegenüber dem Verein, gegenüber den Fans, gegenüber seinen Kollegen, vor allem aber gegenüber sich selbst."

Matthäus wünscht Süle mehr Spielzeit

Der DFB-Rekordspieler find es "schön", dass "offenbar ein Umdenken stattgefunden hat."

Matthäus weiter: "Ich mag Niklas und wünsche ihm mehr Spielzeit, denn er hat Talent. Ich hoffe, dass seine Leistung wieder stimmt und Julian Nagelsmann künftig nicht nur zwei potenzielle Verteidiger beim BVB hat, sondern drei."

Bei den Schwarz-Gelben liegt wohl auch vorerst die Zukunft des Defensivmanns.

Laut "Sky" ist ein Transfer von Süle (Vertrag bis 2026) bei Borussia Dortmund aktuell "vom Tisch".

In den vergangenen Wochen wurde Süle rund um den BVB derweil noch als möglicher Abgangskandidat gehandelt. Der 49-fache Nationalspieler musste sich in der Vorsaison zumeist hinter Nico Schlotterbeck und Mats Hummels anstellen.