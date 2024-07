Im letzten Vertragsjahr: HSV-Star vor unsicherer Zukunft

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Jean-Luc Dompé (M.) erzielte im letzten HSV-Test einen Hattrick

Jean-Luc Dompé zeigte sich in der bisherigen Saison-Vorbereitung des Hamburger SV deutlich im Aufwind. Körperlich hat er auch laut Aussage von Cheftrainer Steffen Baumgart intensiv an sich gearbeitet, auf dem Fußballplatz lief es am letzten Wochenende ebenfalls schon richtig rund. Da ploppt die Frage nach den Zukunftsplänen mit dem Linksaußen automatisch auf.

Am vergangenen Samstag war Dompé der Mann des Spiels beim HSV. Im Testspiel gegen den Regionalligisten VfB Lübeck wurde er erst Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt, erzielte dann innerhalb von 21 Minuten einen lupenreinen Hattrick beim 5:2-Erfolg für seine Farben.

Bessere Eigenwerbung kann der 28-Jährige, der im Endspurt der letzten Saison immer wieder mit Rücken- und Hüftproblemen zu kämpfen hatte, gar nicht für sich betreiben.

Trotz der sehr vielversprechenden Frühform will der Hamburger SV mit möglichen Vertragsverhandlungen mit Dompé aber wohl noch abwarten. Der Franzose besitzt beim Zweitligisten noch ein laufendes Arbeitspapier bis 2025. Wie es danach weitergehen könnte, ist derzeit noch vollkommen offen.

Dompé spielte bisher 55 Mal in der 2. Bundesliga für den HSV

Aktuell ist nach Informationen der "Bild" nicht geplant, dass es zeitnah Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung geben soll. Die HSV-Bosse wollen Dompé zunächst einmal zu konstanten Leistungen animieren, mit denen er sich dann automatisch für einen weiteren Kontrakt bei den Rothosen empfiehlt.

Der Flügelstürmer steht seit 2022 beim Hamburger SV unter Vertrag, startet in zwei Wochen somit in seine dritte Spielzeit in der Hansestadt. Insgesamt stand er in der 2. Bundesliga bislang 55 Mal für den HSV auf dem Rasen und erzielte dabei sechs Treffer.

In seiner bisherigen Zeit an der Elbe ließ der ehemalige französische U-Nationalspieler sein Potenzial zwar immer wieder erkennen, hatte aber auch regelmäßig mit Formschwankungen zu kämpfen.