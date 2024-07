Nagelsmann würdigt "Vorbild" Müller

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Nagelsmann adelt Ex-Weltmeister Müller

Thomas Müller vom FC Bayern beendet seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann und andere Wegbegleiten haben die bisherigen Leistungen des Ur-Münchners nun gewürdigt.

Julian Nagelsmann hat Thomas Müller mit emotionalen Worten aus dem DFB-Team verabschiedet. "Ich bin dankbar dafür, dass ich Thomas einen Teil seiner Karriere begleiten durfte, bei der Nationalmannschaft und beim FC Bayern. Es war mir eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten", reagierte der Bundestrainer auf die Entscheidung des 34-Jährigen, nicht mehr länger in der Nationalelf auflaufen zu wollen.

Müller sei "ein leidenschaftlicher Profi, der für den Fußball noch immer genauso brennt wie am ersten Tag. Er hat unser EM-Team nicht nur mit seinen sportlichen Qualitäten bereichert, sondern auch als Anführer, als Vorbild, als Identifikationsfigur", so Nagelsmann: "So sehr ich es bedaure, dass er nun nicht mehr bei uns dabei sein wird, so groß ist meine Hoffnung, dass Thomas den deutschen Fußball auch in Zukunft prägen wird - als Spieler des FC Bayern und zukünftig auch in weiteren Rollen."

Man werde den Offensivspieler "in der Nationalmannschaft sehr vermissen", so der 36-Jährige überzeugt.

Müller sagt "dem Bundesadler Servus"

Müller hatte am Montagvormittag seinen Abschied von der DFB-Auswahl bestätigt. "Als ich vor über 14 Jahren mein erstes Länderspiel absolvieren durfte, hätte ich mir all das nicht erträumen lassen. Nach 131 Länderspielen mit 45 Toren sage ich dem Bundesadler heute Servus", so der Bayern-Star: "Es hat mich immer sehr stolz gemacht, für mein Land aufzulaufen."

Auch weitere DFB-Verantwortliche meldeten sich zum Rücktritt von Thomas Müller zu Wort. Verbandspräsident Bernd Neuendorf adelte den Routinier als einen "in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Fußballer". Müller habe "einen der erfolgreichsten Abschnitte in der Geschichte unserer Nationalmannschaft mit seinen Toren und seinem Spielwitz wesentlich mitgeprägt, gekrönt durch den WM-Titel 2014 in Brasilien".

Schweinsteiger hofft auf weitere Saisons beim FC Bayern

DFB-Sportdirektor Rudi Völler meinte: "Keiner ist wie Thomas Müller. Seinen Wert für den deutschen Fußball kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Egal, ob in all den Jahren beim FC Bayern oder bei der Nationalmannschaft - mit Thomas hat jedes Team neben einem Topstürmer immer auch ein Gesicht bekommen, einen vorbildlichen Charakter."

Auch Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger würdigte seinen einstigen Mannschaftskollegen: "Gemeinsam durften wir viele großartige Siege und bittere Momente im Trikot mit dem Adler auf der Brust erleben - mit dem Höhepunkt 2014 in Brasilien. Danke für alles, was du für das deutsche Trikot getan hast. Deutschland kann stolz auf dich sein! PS: Im Bayern-Trikot geht es hoffentlich noch die eine oder andere Saison erfolgreich weiter."

Mitspieler Manuel Neuer, der seine Zukunft im DFB-Trikot noch offen gelassen hat, bezeichnete Thomas Müller als "Legende".