Dank der EM: Rekordzahlen für Deutsches Fußballmuseum

Rekordzahlen für das Deutsche Fussballmuseum

Die Europameisterschaft in Deutschland beschert dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund Rekordzahlen: Laut einer Mitteilung vom Dienstag war das erste Halbjahr 2024 das erfolgreichste in der Geschichte des Hauses.

"Das EM-Motto United by Football wurde im Deutschen Fußballmuseum eingelöst", bilanziert Museumsdirektor Manuel Neukirchner.

Der Erfolg spiegelt sich in Zahlen wider: Im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2023 konnten sowohl die Besucherzahlen um 40 Prozent als auch die Ticketing- (52 Prozent) und Merchandising-Umsätze (236 Prozent) signifikant gesteigert werden.

Während der Fußball-EM besuchten 40.000 Menschen die Museumsausstellung. Vor dem Gruppenspiel Frankreich gegen Polen am 25. Juni besuchten 2715 Menschen das Fußballmuseum - ein Tagesrekord.

"Die Zahlen sind großartig. Noch wichtiger sind aber die Begegnungen der Menschen, die dahinterstehen", lässt sich Neukirchner zitieren. Im Museum seien sich "Menschen aus ganz Europa begegnet, haben miteinander den Fußball und das Leben gefeiert, waren dabei immer fröhlich, immer friedlich. Das ist es, was wir alle gemeinsam bewahren sollten."

Das EM-Programm hatte Mitte April mit dem Fußball-Kultur-Festival Spielräume begonnen. Mehr als 10.000 Menschen besuchten insgesamt 62 Veranstaltungen unterschiedlicher Kulturformate wie Theater, Literatur, Film und Musik unter Beteiligung von Künstlerinnen und Künstlern aus ganz Europa.