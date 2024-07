Medien: Vier HSV-Stars sollen weg

IMAGO/Oliver Ruhnke

HSV-Coach Baumgart und Sportchef Kuntz müssen Kader-Entscheidungen treffen

Der Hamburger SV bereitet sich dieser Tage auf die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga vor. Das Ziel: Der langersehnte Aufstieg ins Oberhaus. Doch dafür braucht es den richtigen Kader mit den passenden Spielern. Derzeit hat HSV-Coach Steffen Baumgart ein Überangebot an Profis. Laut einem Medienbericht könnten noch vier Stars den Nordklub verlassen.

Die Zeit läuft: In 2,5 Wochen startet die 2. Bundesliga in ihre neue Saison. Mit dabei ist der Hamburger SV, der erneut als einer der Favoriten ins Aufstiegsrennen geht. Am 2. August (20:30 Uhr) muss der HSV zum Auftakt beim 1. FC Köln ran. Bis dahin soll auch der Kader der Rothosen stehen.

In den bisherigen Testspielen durfte zahlreiche Spieler sich zeigen, und auch im nun startenden Trainingslager sind 30 Spieler dabei. Davon stehen allerdings laut "Bild"-Informationen gleich vier Stars auf einer Art "Verkaufsliste", wie das Boulevard-Blatt es nennt.

Namentlich ist das dem Bericht nach unter anderem Levin Öztunali. Der im letzten Jahr in den Volkspark zurückgekehrte Enkel der verstorbenen HSV-Ikone Uwe Seeler blieb in der abgelaufenen Zweitliga-Saison ohne direkte Torbeteiligung, kam meist nur zu kürzeren Einsätzen. Der 28-jährige Offensivmann hat zwar noch einen Vertrag bis 2026, steht aber wohl "unter Beobachtung". Ein Verkauf sei aber schwer, da Öztunali nach seiner Vorsaison bei Union Berlin und den schwachen Leistungen im HSV-Dress in 2023/24 nur schwer vermittelbar sei.

Auch Rechtsverteidiger William Mikelbrencis, wie Öztunali ebenfalls noch bis 2026 gebunden, soll es schwer haben. Beim 20-Jährigen stünden die Zeichen auf Abschied, heißt es. Gleiches gilt für Jonas David. Zwar soll HSV-Coach Steffen Baumgart mit dem Innenverteidiger grundsätzlich zufrieden sein, doch viel Spielzeit kann Baumgart dem Abwehrmann wohl nicht bieten. Das soll der Trainer dem 24-Jährigen, dessen Kontrakt noch bis kommendes Jahr datiert ist, mitgeteilt haben.

Die schlechtesten Karten hat laut dem "Bild"-Bericht Keeper Marko Johansson. Der 25-Jährige gehört gar nicht mehr zum Zweitliga-Kader, ist bei der U21 im Training. Er soll definitiv fest wechseln und nicht mehr verliehen werden. Derzeit laufe die Suche nach einem Abnehmer.

Kommen sollen