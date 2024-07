Bayern-Coach Kompany wird nach Auftakt deutlich

IMAGO

Kompany hat mit dem FC Bayern einiges vor

Der FC Bayern startet in dieser Woche in die Vorbereitung auf die Saison 2024/25. Mittendrin: Der neue Trainer Vincent Kompany. Dieser hat am Dienstag deutlich gemacht, was er von seinen Stars erwartet.

In Kürze steht das erste Mannschaftstraining des FC Bayern nach der Sommerpause an. Doch schon vorher hat Trainer Vincent Kompany erste Spieler auf den Platz geführt und beobachtet. Unter anderem war Neuzugang Hiroki Ito auf dem Münchner Rasen an der Säbener Straße aktiv, andere Profis waren mit den obligatorischen Leistungstests und routinemäßigen, medizinischen Untersuchungen beschäftigt. Später waren auch Raphaël Guerreiro, Mathys Tel spontan mit dem Ball am Fuß unterwegs.

Kurz bevor es fortan gemeinsam weitergeht - allerdings noch ohne die EM-Fahrer - hat Kompany am Dienstagnachmittag an seine Mannschaft appelliert und nach einer verkorksten Saison volle Konzentration gefordert.

"Wir müssen den Fokus darauf legen, wieder ganz nach oben zu kommen", sagte der neue Coach. Es soll "von Anfang an zu spüren sein, dass eine neue Saison ansteht und die Mentalität stimmt", so der 38-Jährige weiter.

Dabei sei es normal, dass manche Spieler "noch nicht fit" seien oder "noch manche Sachen lernen" müssten, sagte Kompany, fügte jedoch an: "Aber mental musst du fit sein, von Anfang an. Der Kader muss zu hundert Prozent diesen Fokus und diese Intensität haben, um jetzt wieder erfolgreich zu sein." Eine klare Ansage an die Stars nach der ersten titellosen Saison seit zwölf Jahren.

FC Bayern: Kompany spricht Englisch im Training

Mitte der Woche soll es in der aktuell möglichen, vollen Mannschaftsstärke weitergehen, dann wird der neue Coach, der bis 2027 unterschrieb, seine erste "richtige" Einheit auf dem Platz an der Säbener Straße leiten. Ein Großteil der Spieler wird allerdings aufgrund der EM noch fehlen. Stürmer Harry Kane etwa wird nach der Finalniederlage gegen Spanien mit England zudem sogar die Asien-Reise der Bayern vom 31. Juli bis 5. August verpassen.

Das Training wird Kompany derweil trotz seiner guten Deutsch-Kenntnisse auf Englisch leiten, wie der Belgier verriet. "Für mich ist es wichtig, dass ich immer deutlich bin", sagte Kompany: "Im Moment ist die 'Business-Sprache' und vor allem die Fußballterminologie komplett auf Englisch." Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, "dass man die Spieler motiviert, Deutsch zu lernen und Deutsch zu reden".