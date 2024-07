So verhalf Manuel Neuer dem FC Schalke zum neuen Keeper

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Ron-Thorben Hoffmann ist der neue Torhüter beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 ist mit gleich vier Torhütern in die Saisonvorbereitung gestartet. Cheftrainer Karel Geraerts hat sich bislang noch offen gehalten, wen er aus dem Quartett um Michael Langer, Ron-Thorben Hoffmann, Justin Heekeren und Luca Podlech zum Stammkeeper befördern wird. Die besten Chancen darauf hat aber wohl Sommer-Neuzugang Hoffmann.

Der 25-Jährige wurde vom Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig verpflichtet und hat auf Schalke bis 2027 unterschrieben. Er erhielt als Vertrauensvorschuss bereits die Rückennummer 1 bei den Königsblauen, will fortan auch den Status der Nummer eins im S04-Gehäuse übernehmen.

Im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" berichtete Hoffmann davon, dass ihm kein Geringerer als Manuel Neuer den FC Schalke 04 schmackhaft gemacht hatte.

"Wir hatten schon geschrieben. Aber dann klingelte das Handy und als dort 'Manuel Neuer' auf dem Display stand, musste ich mich kurz kneifen. Das war ein cooles Telefonat, ich war ihm dankbar, weil es meine Entscheidung unterstrichen hat", berichtete der gebürtige Rostocker von dem Gespräch mit seinem ehemaligen Mannschaftskollegen.

Als Torhüter Nummer drei stand Hoffmann zwischen 2017 und 2021 beim FC Bayern unter Vertrag, war in dieser Zeit permanenter Trainingspartner von Manuel Neuer. In Hoffmanns Vita stehen daher auch riesige Erfolge wie vier deutsche Meisterschaften und der Champions-League-Titel 2020 - allerdings allesamt ohne eigenen Einsatz.

Hoffmann will mit dem FC Schalke 04 in die Bundesliga

Jetzt hat Manuel Neuer, der selbst seine gesamte Fußball-Jugend sowie seine ersten Profi-Jahre als Torwart beim FC Schalke 04 erlebte, seinem ehemaligen Mannschaftskollegen die Königsblauen offensichtlich wärmstens ans Herz gelegt.

Neuer habe Hoffmann nach dessen Aussage gesagt, "dass Schalke eine riesige Chance für mich wäre. Manu hat mir davon erzählt, wie die Leute sind, was der Verein für sie bedeutet. Besser geht es nicht. Das hat mir bei meiner Entscheidung noch einmal geholfen."

Der neue Torwart will mit dem FC Schalke "perspektivisch" den Wiederaufstieg in die Bundesliga anpeilen. Aus seinem großen Ziel machte Hoffmann dabei kein Geheimnis: "Als kleiner Junge war mein Ziel, Bundesliga zu spielen. [...] Die Menschen hier haben das Verlangen. Deswegen bin ich hier am richtigen Platz, um uns gemeinsam diesen Traum in den kommenden Jahren erfüllen zu können."